Boris Johnson przyjechał do Polski. Wizyta premiera Wielkiej Brytanii związana jest z napięciami na rosyjsko-ukraińskiej granicy. Podczas spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim Johnson złożył jasną deklarację.

Boris Johnson przebywa w Warszawie, gdzie spotkał się z szefem polskiego rządu Mateuszem Morawieckim. Podczas swojego przemówienia brytyjski premier złożył jasną deklaracją dotyczącą bezpieczeństwo naszego kraju. Stwierdził bowiem, że zawsze kiedy Polska jest zagrożona, Wielka Brytania jest gotowa jej pomóc.

– Polska ma kluczową rolę w europejskim bezpieczeństwie; kiedy Polska jest zagrożona Wlk. Brytania zawsze jest gotowa pomóc, podobnie jak Polska zawsze była i jest gotowa pomóc nam – oświadczył Boris Johnson.

Boris Johnson: Polska ma kluczową rolę w europejskim bezpieczeństwie; kiedy Polska jest zagrożona Wlk. Brytania zawsze jest gotowa pomóc, podobnie jak Polska zawsze była i jest gotowa pomóc nam. pic.twitter.com/9vU6mEhzeX — PAP (@PAPinformacje) February 10, 2022

Johnson nawiązał również do rozmów z Rosją na temat sytuacji na granicy z Ukrainą. Premier Wielkiej Brytanii przyznał, że cały czas stosowane są dyplomatyczne rozwiązania, których celem jest rozładowanie powstałego napięcia.

– Dlatego musimy pamiętać po co właściwie to robimy i po co na stole pojawia się pakiet sankcji do wprowadzenia w chwili potencjalnej inwazji na Ukrainę – powiedział Boris Johnson. – Polska i Wielka Brytania stoją jednoznacznie po stronie pokoju, spokoju i bezpieczeństwa. Bardzo dziękuję za taką aktywną rolę Borisowi Johnsonowi w tym bardzo ważnym zadaniu. Nie pozwolimy się zastraszyć, działamy razem na rzecz utrzymania pokoju – dodał z kolei premier Mateusz Morawiecki.

– Londyn dzieli od Kijowa ponad 2000 km, ale to, że staramy się dzisiaj razem działać na rzecz pokoju na wspólnej wschodniej flance świadczy o tym, jak ważne są translatlantyckie więzy dla Wielkiej Brytanii i dla Polski – podsumował premier.

🇵🇱🇬🇧 Premier @MorawieckiM w #KPRM: Londyn dzieli od Kijowa ponad 2000 km, ale to, że staramy się dzisiaj razem działać na rzecz pokoju na wspólnej wschodniej flance świadczy o tym, jak ważne są translatlantyckie więzy dla Wielkiej Brytanii i dla Polski. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) February 10, 2022

Premierzy Wielkiej Brytanii i Polski odwiedzili również żołnierzy sił zbrojnych obu krajów. Brytyjscy żołnierze przybyli do bazy w Wesołej, w związku z napiętą sytuacją na ukraińsko-rosyjskiej granicy.