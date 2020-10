Odpowie pan na ten akt agresji wobec bezbronnych Polaków. I tak samo każdy, kto będzie postępował zgodnie z pana rozkazami – mówił Borys Budka w kierunku Jarosława Kaczyńskiego. Lider Platformy Obywatelskiej ma pretensje do wicepremiera o zachowanie w związku ze strajkiem kobiet.

We wtorek wieczorem Sejm zajął się głosowaniem ws. wotum nieufności wobec ministra Zbigniewa Ziobro. Wniosek przepadł, jednak zanim doszło do głosowania, odbyła się gorąca debata rozpoczęta wystąpieniem Borysa Budki.

Szef Platformy Obywatelskiej poświecił wiele miejsca Jarosławowi Kaczyńskiemu i aktualnej sytuacji w Polsce. – Oskarżam, że działając wspólnie i w porozumieniu z ministrem sprawiedliwości, narażacie i zdrowie życie tysięcy Polek i Polaków. Gdy w środku pandemii podpaliliście Polskę. Tak, będziecie mieli krew na rękach – powiedział.

Borys Budka uderza w wicepremiera: Brzmiał pan dokładnie tak, jak generał Jaruzelski

– Rozpętał pan, panie wicepremierze Kaczyński, światopoglądową wojnę w domie zarazy, najgorszego od dekad zagrożenia zdrowia i życia Polaków. Oskarżam, że działając wspólnie i w porozumieniu z ministrem sprawiedliwości, używacie podległych sobie służb, by represjonować Polki – mówił.

Budka ubolewał nad działaniem władz wobec strajkujących. W jego ocenie mieliśmy do czynienia z eskalacją zachowań przestępczych, rodem z Białorusi. – To, co dzieje się w Polsce, jest bowiem kalką wydarzeń z Mińska, a rola resortu sprawiedliwości zaczyna być tożsama z jego białoruskim odpowiednikiem. I dzisiaj pan, panie wicepremierze Kaczyński te wszystkie zarzuty potwierdził. Potwierdził je pan w swoim orędziu, w którym brzmiał pan dokładnie tak, jak generał Jaruzelski, gdy ogłaszał wprowadzenie stanu wojennego – stwierdził.

Szef największej partii opozycyjnej w Polsce zagroził prezesowi PiS Trybunałem Sanu. – Tak, panie Kaczyński, jest pan tchórzem. Podkreślam to jeszcze raz. Jest pan tchórzem. Nie przyszedł pan nawet na tę debatę bronić ministra, który formalnie panu podlega i stanowczo z tego miejsca obiecuję. Odpowie pan na ten akt agresji wobec bezbronnych Polaków. I tak samo każdy, kto będzie postępował zgodnie z pana rozkazami – dodał.

Źródło: Twitter, 300polityka.pl