Jarosław Kaczyński apeluje o obronę kościołów przed profanacjami. – Wzywam wszystkich członków PiS i wszystkich, którzy nas wspierają do tego, żeby wzięli udział w obronie kościoła, w obronie tego, co dziś jest atakowane i jest atakowane nieprzypadkowe – ogłosił wicepremier.

Jarosław Kaczyński zareagował na falę protestów po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji eugenicznej. Prezes Prawa i Sprawiedliwości zwrócił uwagę na moment, w którym organizowane są manifestacje.

– Mamy ciężkie stadium epidemii COVID-u. Stan, w którym wszelkiego rodzaju zgromadzenia powyżej 5 osób są zakazane. Mamy stan, w którym te demonstracje będą z całą pewnością kosztowały życie wielu ludzi. Ci, którzy do nich wzywają, ale także ci, którzy w nich uczestniczą, sprowadzają niebezpieczeństwo powszechne – podkreślił wicepremier.

W dalszej części wystąpienia Kaczyński zwrócił uwagę na wulgarność manifestacji. – Nihilizm właśnie widzimy w tych demonstracjach i atakach na kościół, ale także w sposobie wyrażania, ekspresji tych, którzy demonstrują, niebywałej wręcz wulgarności, wszystkim, co pokazuje bardzo niedobre strony pewnej części naszego społeczeństwa – zauważył.

Jarosław Kaczyński: Musimy bronić polskich kościołów

Kaczyński uważa, że obywatele mają prawo, aby przeciwstawić się próbom użycia siły przez protestujących. – To obowiązek państwa, ale także obowiązek nasz, obowiązek obywateli. W szczególności musimy bronić polskich kościołów. Musimy ich bronić za każdą cenę. Wzywam wszystkich członków PiS i wszystkich, którzy nas wspierają do tego, żeby wzięli udział w obronie kościoła, w obronie tego, co dziś jest atakowane i jest atakowane nieprzypadkowe – zauważył.

– Ten atak jest atakiem, który ma zniszczyć Polskę, ma doprowadzić do triumfu sił, których władza w gruncie rzeczy zakończy historię narodu polskiego tak, jak dotąd go żeśmy postrzegali, tego narodu, który jest naszym narodem, który mamy w naszych umysłach i w naszych sercach, który jest przedmiotem polskiego patriotyzmu – dodał.

Kaczyński podkreślił, że z prawniczego punktu widzenia orzeczenie TK stwierdza po prostu, że obecna ustawa zasadnicza nie zezwala na aborcję z przyczyn eugenicznych. – Tego wyroku nie można zmienić w trakcie obowiązywania obecnej konstytucji. Nie można tym bardziej uchwalić ustawy, która by dopuszczała aborcję na życzenie, a takie jest żądanie skrajnej lewicy, sformułowane dzisiaj w Sejmie wśród okrzyków „wojna, wojna” – ocenił.

Źródło: Facebook