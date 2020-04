Krzysztof Bosak podczas swojego wystąpienia w Sejmie ostro zaatakował polityków PiS. Poszło o burzę wokół terminu wyborów prezydenckich. Dzisiaj Jarosław Gowin zgłosił pomysł przełożenia wyborów o dwa lata i wydłużenie kadencji prezydenta do siedmiu lat. Zyskał poparcie PiS, ale konieczna jest zmiana Konstytucji.

Bosak nie ukrywał, że bardzo negatywnie ocenia spór w obozie rządzącym. „Przed Polską są wielkie wyzwania, a to, co robicie, woła o pomstę do nieba.” – grzmiał w Sejmie. „Gospodarka się wali, wchodzimy w kryzys. Dziesiątki polskich firm tracą w tej chwili płynność finansową. Tysiące przedsiębiorców zawiesiło swoją działalność. Setki tysięcy ludzi już są zwolnione albo grozi im zwolnienie, albo mają redukowane wynagrodzenia.” – kontynuował.

„Wy zajmujecie się tylko wyborami. Zajmujecie się sami sobą. Rozgrywki w obozie rządzącym, prezydent naciska na ministra, prezes naciska na wicepremiera, wicepremier negocjuje z premierem. Wszyscy nawzajem ze sobą negocjujecie bez końca jak zrobić wybory 10 maja, a nie tego oczekują Polacy.” – podkreślił Bosak.

„Polacy się boją, umierają, bo są chorzy, bo ochrona zdrowia jest wydolna, a wy bez końca zajmujecie się sami. Jesteście zaślepieni swoimi partyjnymi interesami. Tak dłużej nie można.” – mówił Bosak.

Jarosław Gowin podczas dzisiejszej konferencji prasowej potwierdził wcześniejsze przecieki z mediów. Porozumienie nie poprze pomysłu PiS w sprawie głosowania korespondencyjnego 10 maja. W zamian, partia proponuje przeprowadzenie wyborów za dwa lata i jednoczesne wydłużenie kadencji prezydenta do 7 lat. Andrzej Duda nie mógłby się jednak ubiegać o reelekcję. Choć pomysł doczekał się poparcia PiS, to jednak nie da się go wprowadzić bez opozycji, bo konieczna jest zmiana Konstytucji.

