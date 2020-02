Krzysztof Bosak zwrócił się do pozostałych kandydatów ubiegających się o urząd prezydenta z apelem. Polityk Konfederacji wezwał swoich rywali do debaty wyborczej. Apelował, aby jego konkurenci nie unikali starcia.

Kandydat Konfederacji podczas konferencji prasowej zwrócił się do rywali w wyborach prezydenckich. „Już wzywamy także wszystkich kandydatów, którzy zdołają się zarejestrować do debat wyborczych.” – zaczął Bosak. „Apelujemy: nie unikajcie szanowni państwo debaty, debaty to kwintesencja rywalizacji politycznej, pokażmy, że wierzymy w swoje oferty, w swoje argumenty.” – mówił.

Poseł przestrzegł swoich konkurentów przed zbytnią pewnością siebie. „To, że ktoś jest namaszczany przez sondażownie czy media jako pretendent do wejścia do drugiej tury, to jeszcze nie znaczy, że do niej wejdzie.” – powiedział Bosak. „Warto powalczyć o zaufanie. Ja o to zaufanie będę walczył.” – zapowiedział.

Bosak o zbiórce podpisów

Kandydat na prezydenta Polski apelował również do swoich zwolenników, aby kontynuowali zbiórkę podpisów. „Już w tej chwili ta zbiórka trwa na ulicach bardzo wielu miast (…).” – poinformował Bosak. „Zależy nam na tym, żeby skończyć ją jak najszybciej.” – podkreślił poseł Konfederacji.

Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 10 maja bieżącego roku. Krzysztof Bosak zmierzy się z urzędującym prezydentem Andrzejem Dudą, oraz z Małgorzatą Kidawą-Błońską, Władysławem Kosiniak-Kamyszem, Robertem Biedroniem a także z Szymonem Hołownią.

