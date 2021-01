Krzysztof Bosak skomentował w mediach społecznościowych decyzję Andrzeja Dudy. Prezydent zawetował ważną nowelizację ustawy o działach administracji. Na zmianie przepisów szczególnie zależało politykom PiS, którzy przygotowali projekt.

Bosak odniósł się do dzisiejszej decyzji prezydenta. Duda zaskoczył, bo zdecydował o zawetowaniu nowelizacji przepisów o działach administracji. Zmiany dotyczą m.in. włączenia do korpusu służby cywilnej osób zajmujących stanowiska podsekretarza stanu. Inną zmianą jest wyodrębnienie nowych działów administracji rządowej: geologia, leśnictwo i łowiectwo oraz centrum administracyjnego rządu.

Pełny komunikat o powodach takiej decyzji prezydent opublikował na swojej stronie internetowej. Wśród zastrzeżeń pojawiło się m.in. błędne – zdaniem głowy państwa – określenie terminu vacatio legis. To nie koniec, bo prezydent przedstawił też swoje zastrzeżenia co do zasadności wyodrębniania działów leśnictwo i łowiectwo ze środowiska.

Bosak komentuje

Duda sprzeciwił się także włączeniu do korpusu służby cywilnej osób zajmujących stanowiska podsekretarza stanu w administracji rządowej. Jednym ze skutków proponowanej zmiany byłoby podniesienie uposażeń części podsekretarzy stanu. W ocenie prezydenta czas pandemii nie jest najlepszym momentem na podnoszenie płac dla urzędników. Zastrzegł jednak, że ogólnie zgadza się z koniecznością podwyżek, choć nie w tym momencie.

„Weto wymierzone w ustawę dotyczącą organizacji rządu to jasny sygnał: prezydent chce negocjować z Jarosławem Kaczyńskim.” – komentuje na Twitterze Krzysztof Bosak. „Chcąc mieć wpływ na cokolwiek prezydent musi wetować – inaczej będzie lekceważony i pomijany.” – dodał. „Szkoda, że już stracił okazję do zawetowania nowych podatków.” – podsumował poseł Konfederacji.

