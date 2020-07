Krzysztof Bosak kilkukrotnie komentował już wynik drugiej tury wyborów prezydenckich. Tym razem za pośrednictwem mediów społecznościowych odniósł się do sytuacji, jaka miała miejsce pomiędzy pierwszą, a drugą turą wyborów.

Przypomnijmy, tuż po pierwszej turze wyborów zarówno zwolennicy Andrzeja Dudy, jak i Rafała Trzaskowskiego zabiegali o głosy wyborców Konfederacji. Krzysztof Bosak zanotował poparcie bliskie 7 proc. wszystkich oddanych głosów i to właśnie jego elektorat mógł zdecydować o wyniku drugiej tury.

Czytaj także: „Nie popieraliśmy żadnego z kandydatów”. Oświadczenie Konfederacji po wyborach prezydenckich

Krzysztof Bosak uważa, że teraz to się zmieni. „PiS i PO czuły się upokorzone, tym że muszą „zniżać się” do zabiegania o głosy @KONFEDERACJA_. Obie partie nie akceptują naszej roli polit. i naszego charakteru ideowego. Przedstawiciele obu będą teraz dawać dowody swej niechęci. Bądźmy mądrzejsi i ignorujmy to. Jedziemy dalej!” – napisał kandydat Konfederacji na prezydenta.

PiS i PO czuły się upokorzone, tym że muszą „zniżać się” do zabiegania o głosy @KONFEDERACJA_. Obie partie nie akceptują naszej roli polit. i naszego charakteru ideowego. Przedstawiciele obu będą teraz dawać dowody swej niechęci. Bądźmy mądrzejsi i ignorujmy to. Jedziemy dalej!🇵🇱 — Krzysztof Bosak 🇵🇱 (@krzysztofbosak) July 13, 2020

Wczorajsze wyniki sondażowe exit poll wskazywały na podział wśród wyborców Krzysztofa Bosaka. Andrzej Duda przejął 51,5 proc. elektoratu, zaś Rafał Trzaskowski – 48,5 proc. Warto jednak dodać, że Krzysztof Bosak i Konfederacja nie udzieliła poparcia żadnemu kandydatowi w dogrywce.

Źr. wmeritum.pl; twitter