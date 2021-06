No to znamy wreszcie poglądy gospodarcze @szymon_holownia: to socjalizm. Szef jego partii ogłosił właśnie że chcą każdemu płacić pensję minimalną bez obowiązku pracy! Niestety nie podali skąd chcieliby wziąć na to pieniądze. Pewnie wydrukować 😅 https://t.co/baYIZCYE8H