Krzysztof Bosak podczas konferencji prasowej poinformował, że w związku z epidemią koronawirusa zmienia charakter swojej kampanii wyborczej. Kandydat Konfederacji przyznał również, że władza poważnie rozważa przesunięcie terminu wyborów prezydenckich.

Kandydat Konfederacji poinformował dziennikarzy o zmianach w kampanii wyborczej z powodu epidemii koronawirusa w Polsce. „W związku z tą poważną sytuacją podjęliśmy decyzję o głębokiej korekcie naszej strategii kampanii wyborczej i sposobu jej prowadzenia.” – poinformował Krzysztof Bosak. Zaznaczył, że odwołał zaplanowane spotkania z wyborcami, a sobotnia konwencja prasowa odbędzie się bez publiczności.

Poseł Konfederacji zaapelował też do rządu o rozważenie przesunięcia zbliżających się wyborów prezydenckich. „Z tonu dyskusji na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego wynika, że bardzo poważnie w tej chwili brane jest przez władzę przesunięcie terminu wyborów.” – wyjaśnił Bosak. Zauważył, że można przy tym skorzystać z przepisów o klęsce żywiołowej i przesunąć wybory na lato lub jesień.

.@krzysztofbosak: "Apelujemy do wszystkich sił politycznych o odpowiedzialne zachowanie, ponieważ idziemy w nieznane. Nikt dotychczas nie walczył jednocześnie z epidemią i nie prowadził kampanii wyborczej. Czy to jest rozsądne? Naszym zdaniem nie."https://t.co/qxJTO0u0ks pic.twitter.com/2st1v6LTmD — Konfederacja (@KONFEDERACJA_) March 11, 2020

„Apelujemy do wszystkich sił politycznych o odpowiedzialne zachowanie, żeby nie wykluczały z góry żadnego scenariusza, ponieważ idziemy w nieznane.” – mówił Bosak. „Nikt dotychczas nie walczył jednocześnie z epidemią i nie prowadził kampanii wyborczej. Czy to jest rozsądne? Naszym zdaniem nie.” – podkreślił. Polityk zwrócił się też do rządzących, aby jak najszybciej przygotowali możliwość głosowania przez internet.

