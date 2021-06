Krzysztof Bosak na antenie Radia ZET stwierdził, że „służby specjalne są wykorzystywane do inwigilowania polityków”. Jak wyjaśnił, zbierają one materiały przeciwko politykom, a następnie mają je wykorzystywać podczas kampanii wyborczej.

Temat służb specjalnych pojawił się przy okazji rozmowy o włamaniu na skrzynkę pocztową Michała Dworczyka. Polityk Konfederacji stwierdził, że politycy w Polsce od dawna nie czują się bezpiecznie. „O tym, że politycy nie czują się bezpiecznie i korzystają z zagranicznych komunikatorów, mieliśmy artykuły od dawna” – mówił Bosak.

Poseł poinformował, że nigdy nie przeszedł żadnego przeszkolenia kontrwywiadowczego. „To nie jest problem jednej opcji politycznej. Po szkoleniu ABW dla posłów prosiłem o jakieś bardziej praktyczne informacje i dowiedziałem się, że ich nie otrzymam” – powiedział.

Bosak krytykuje służby specjalne

„Administracja w mojej ocenie nie robi nic, by zapewnić bezpieczeństwo politykom. Natomiast służby specjalne są używane do inwigilowania polityków, zbierają na nich materiały, by wykorzystać je w kampanii wyborczej. Proszę sobie przypomnieć, kto w tej chwili odpowiada za służby” – powiedział Bosak.

„Odpowiada za służby ten sam polityk, który kilkanaście lat temu doprowadził do upadku rządu, przeprowadzając przeciwko urzędującemu wicepremierowi operację obciążenia go zarzutami, które później nie znalazły potwierdzenia w sądzie” – dodał.

Polityk nie chciał jednak podać konkretnych przykładów. „Nie podam w tej chwili konkretów […] Rzeczywistość jest taka, że politycy nie mają zaufania do służb specjalnych. W okresie rządów Donalda Tuska również sam premier i jego urzędnicy nie korzystali ze stworzonych przez ABW systemów komunikacji, bo po prostu nie wierzą w ich dyskrecję” – powiedział Bosak.

Źr. Radio ZET