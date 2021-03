Z prośbą o zgłaszanie się do pracy wolontariackiej w szpitalach tymczasowych zwróciły się do studentów władze Collegium Medicum UJ w Krakowie.

„W związku z trudną sytuacją epidemiologiczną oraz potrzebami kadrowymi w szpitalach Małopolski zwracamy się z prośbą do wszystkich studentów o zgłaszanie się do szpitali w celu podjęcia zadań w charakterze wolontariatu” – napisał w komunikacie do studentów prorektor Collegium Medicum UJ prof. Tomasz Grodzicki.

Wykonywanie zadań w ramach wolontariatu ma być zaliczone studentom na poczet zajęć praktycznych lub praktyk zawodowych.

Zgodnie z informacjami wojewody małopolskiego Łukasza Kmity do pracy w szpitalach tymczasowych zgłosiło się kilkunastu lekarzy rezydentów. W piątek urząd wojewódzki wydał delegacje dla ok. 100 lekarzy do pracy w szpitalu tymczasowym Expo, zatrudnionych na co dzień w innych szpitalach. Przedstawiciele poszczególnych szpitali wyrazili w rozmowie z PAP zaniepokojenie decyzjami o delegacji pracowników – obawiają się utrudnień w pracy z powodu zmniejszenia liczby personelu.

W tym tygodniu liczba łóżek covidowych ma się zwiększyć zarówno w szpitalach tymczasowych, jak i w pozostałych.

Zgodnie z poniedziałkowymi danymi urzędu wojewódzkiego, na ponad 3,5 tys. łóżek covidowych zajętych jest ponad 2,5 tys. Spośród 354 respiratorów zajętych jest 317.(PAP)

Źródło: Serwis Nauka w Polsce – www.naukawpolsce.pap.pl, Autorka: Beata Kołodziej