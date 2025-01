Brama do hali przemysłowej stanowi jeden z kluczowych elementów konstrukcyjnych w przypadku tego typu obiektów. Należy skonfigurować ją w taki sposób, aby zapewniała wysoki poziom bezpieczeństwa i dobre właściwości termoizolacyjne, a przy tym usprawniała codzienną pracę. Jaki model będzie więc najlepszy? Oto przegląd popularnych rozwiązań.

Rodzaje bram przemysłowych

Jest kilka podstawowych typów bram przemysłowych. Na rynku dostępne są przede wszystkim modele segmentowe, szybkobieżne, dwuskrzydłowe oraz przesuwne. Wszystkie mają określone zalety. Znając je, można z łatwością dokonać świadomego wyboru.

Segmentowa brama do hali przemysłowej

Brama segmentowa składa się z połączonych ze sobą modułów nazywanych segmentami. Zajmuje niewiele miejsca, gdyż podczas otwierania podjeżdża do góry i przesuwa pod sufitem (można powiedzieć, że pod nim „znika”). To odpowiedni model do miejsc, gdzie istotną rolę odgrywa duża ilość wolnej przestrzeni w strefie wejściowej. Taka brama do hali przemysłowej, dostępna m.in. w ofercie producenta bram BramTech, ułatwia zagospodarowanie wnętrza. Obecnie jest to najczęściej wybierane rozwiązanie.

Brama szybkobieżna do hali przemysłowej

W sytuacji, gdy istotne znaczenie ma szybkość otwierania i zamykania, warto rozważyć montaż bramy szybkobieżnej. Zapewni niezakłócony niczym przepływ ruchu, podnosząc wydajność pracy. Wpłynie to też korzystnie na poziom bezpieczeństwa. Szybkobieżna brama zapobiega ucieczce ciepła, co jest ważne np. w chłodniach czy magazynach, w których konieczne jest utrzymywanie stałej temperatury czy wilgotności powietrza.

Dwuskrzydłowa brama do hali przemysłowej

Model dwuskrzydłowy jest rozwiązaniem najprostszym, wykorzystywanym wszędzie tam, gdzie jest dużo miejsca (przykładowo w stoczni). Brama może być otwierana ręcznie lub za pomocą automatyki. Wybierając ją, warto mieć na uwadze, że do prawidłowej i swobodnej pracy skrzydła potrzebują dużej ilości wolnej przestrzeni.

Przesuwna brama do hali przemysłowej

W przemyśle ciężkim dużą popularnością cieszy się brama przesuwna, która nie zajmuje dużo miejsca zarówno przed, jak i w budynku. Zapewnia dobrą termoizolację i efektywnie pochłania dźwięki. Można ją bez trudu dopasować do rozmiaru otworu. Sprawdzi się tam, gdzie ilość wolnej przestrzeni jest znacząco ograniczona.

Fot. Shutterstock

Brama do hali przemysłowej – zabudowana czy przeszklona?

Mimo że brama montowana w hali przemysłowej często kojarzy się z całkowicie zabudowaną konstrukcją, nie musi taka być. Istnieje możliwość postawienia na model z przeszkleniami. Ma on kilka ważnych zalet:

gwarantuje większą ilość naturalnego światła wewnątrz hali,

pozwala pracownikom na kontrolowanie, co dzieje się na zewnątrz (co wpływa choćby na ich szybszą reakcję),

sprawia, że obiekt wygląda bardziej estetycznie i nowocześnie.

Renomowani producenci dają możliwość samodzielnego ustalenia układu oraz rodzaju przeszkleń, a to pozwala na idealne dopasowanie bramy do budynku. Z takiego rozwiązania warto skorzystać, gdy obiekt nie jest dostatecznie doświetlony. Większa ilość naturalnego światła wpłynie korzystnie na efektywność oraz samopoczucie pracowników, a także pozwoli na obniżenie kosztów ponoszonych na sztuczne oświetlenie wnętrza obiektu.

Jednak przeszklona brama do hali przemysłowej nie wszędzie jest najlepszym wyborem. Gdy budynek jest dobrze doświetlony, a pracownicy nie spędzają w nim wielu godzin dziennie, można bez przeszkód postawić na model zabudowany. To samo dotyczy sytuacji, kiedy duża ilość naturalnego światła nie jest wskazana ze względu na typ wykonywanej wewnątrz pracy i konieczność zapewnienia odpowiednich warunków.

