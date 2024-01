Grzegorz Braun słynie z zaskakujących zachowań. W ostatnim czasie wywołał prawdziwą burzę używając gaśnicy do zgaszenia świeczek chanukowych w Sejmie. Teraz inny poseł Konfederacji, Przemysław Wipler ujawnia, co działo się na spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą.

Wipler w rozmowie z Robertem Mazurkiem w RMF FM powrócił do spotkania, jakie prezydent Duda odbywał z delegacjami partii. W swojej relacji poseł wskazał, że dość zdumiewająco zachowywał się wówczas Grzegorz Braun.

„Grzegorz Braun z wieloma rzeczami nie ma problemu, a ma problem z rzeczami, z którymi nie powinien mieć problemu. Na przykład z tym, że jak poszliśmy do prezydenta, to on był niezadowolony z tego, jak został usadzony i przestawiał krzesła. Ku wielkiemu przerażeniu pracowników Kancelarii Prezydenta” – opowiadał Wipler w RMF FM.

Dopytywany prze Mazurka, Wipler wyjaśnił, że Braun chciał usiąść dokładnie na przeciwko prezydenta Dudy. „Najpierw proponował kolegom przesadzenie, a gdy to się nie udało, to zabrał krzesło jednego z kolegów i zaczął robić przemeblowanie” – relacjonował Wipler.

Potwierdzam. A potem miał pretensje, że go nie ma na zdjęciu bo się tak odsunął że go nie było widać ;) https://t.co/FvkOALPdrQ — Jakub Szymczuk (@jakub_szymczuk) January 4, 2024

Na tę wypowiedź zareagował prezydencki fotograf Jakub Szymczuk, który wskazał na jeszcze jedną sytuację z tamtego spotkania. „Potwierdzam. A potem miał pretensje, że go nie ma na zdjęciu, bo się tak odsunął że go nie było widać” – napisał Szymczuk.

Przeczytaj również:

Źr. se.pl; X