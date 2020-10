W programie „Minęła 20” emitowanym na antenie TVP Info doszło wczoraj do niecodziennej sytuacji. Prowadzący rozmowę Adrian Klarenbach uznał, że zaproszony do rozmowy Grzegorz Braun złamał zasady programu. Dlatego posłowi Konfederacji wyłączono obraz. Widzowie mogli obserwować jedynie czarne tło, choć głos polityka nadal był słyszalny.

We wczorajszym programie „Minęła 20” na antenie TVP Info zaproszeni goście dyskutowali na temat pandemii koronawirusa. Wśród dyskutantów znalazł się także Grzegorz Braun z Konfederacji, który podobnie jak inni uczestnicy rozmowy łączył się ze studiem zdalnie. Przez całą rozmowę trzymał na widoku książkę negującą istnienie pandemii koronawirusa pt. „Fałszywa pandemia”.

To bardzo nie spodobało się prowadzącemu program Adrianowi Klarenbachowi. „Ostatni raz pana proszę, aby odłożył pan książkę, bo to jest program publicystyczny, a nie program śniadaniowy ani kawka wieczorna. Nie lokujemy produktów w tym programie (…) Za takie rzeczy się generalnie płaci. Uprzedzam, że jeśli pan nie posłucha mojej prośby, to zostanie nam tylko fonia, a obrazek w pamięci widzów ” – mówił dziennikarz TVP.

Braun zdjęty z wizji

Barun nie zamierzał jednak ustępować i nadal trzymał książkę, która tak nie podobała się Klarenbachowi. Ostatecznie dziennikarz spełnił swoją groźbę i wyłączył obraz posłowi Konfederacji. Ten jednak rozłączył się, bo jak oświadczył, w takiej formule nie będzie uczestniczył.

„Jeśli pan poseł Braun się zreflektuje, na co liczę, i będzie chciał zabrać głos w sposób merytoryczny, bez pomocy naukowych, serdecznie zapraszamy” – zakończył Klarenbach.

Dyskusja toczyła się dalej, a miejsce, w którym był Braun pozostało czarne.

#Forum |@pawelbejda: Jestem przerażony. Dzięki poglądom takich ludzi jak @GrzegorzBraun_ odnośne koronawirusa możemy mieć zwiększoną ilość zakażeń. Uczestnicząc w programach publicystycznych, sugerujemy wyborcom pewne przekonania wobec #COVID19, który jest prawdziwym zagrożeniem. pic.twitter.com/Ikdjl1Pjgp — TOP TVP INFO (@TOPTVPINFO) October 16, 2020

Nowe zakażenia

Tymczasem w sobotę Ministerstwo zdrowia opublikowało najnowszy raport z aktualnymi danymi na temat nowych przypadków zakażeń. Koronawirus nie ustępuje, bo w ciągu ostatniej doby zanotowano 9622 potwierdzone przypadki zakażenia.

Niestety nie obyło się bez kolejnych zgonów osób zakażonych. Z powodu COVID-19 zmarło 6 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 78 osób. – podaje resort zdrowia.

Łącznie na terytorium Polski zanotowano dotąd 167 230 potwierdzonych przypadków zakażenia przez koronawirus. Z powodu pandemii zmarło dotąd 3 524 osoby.

Źr. tvp.info