Tragicznie zakończyła się misja Thalito do Valler na Ukrainie. Brazylijska modelka i snajperka walczyła przeciwko rosyjskiemu najeźdźcy. Ambasada w Kijowie poinformowała, że kobieta nie żyje.

Thalito do Valler w młodości studiowała prawo oraz pracowała jako modelka. Później zaangażowała się w działania wojskowe, brała udział między innymi w wadach przeciwko tzw. Państwu Islamskiemu w Iraku. To właśnie tam zrobiła się o niej głośno, ponieważ swoją misję relacjonowała na YouTube.

Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę kobieta zgłosiła się do utworzonej tam Legii Cudzoziemskiej. Niestety, jej misja zakończyła się tragicznie. Thalito do Valler zmarła 1 lipca po ataku na bunkier, w którym się chroniła. Wraz z nią zginął 40-letni Douglas Burgio, inny brazylijski żołnierz, który wrócił do bunkru w poszukiwaniu kobiety.

Brazylijska snajperka miała kontaktować się z rodziną na tydzień przed śmiercią, informując, że przenosi się z Kijowa do Charkowa. Kontakt z nią miał być ograniczony, ponieważ Rosjanie mogli śledzić jej aktywność. Brat kobiety, Theo Rodrigo Vieira w rozmowie z mediami poinformował, że jego siostra zmarła nie od odłamków, ale z powodu uduszenia.

