Wiele wskazuje na to, że wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej jest praktycznie pewne. Internauci przypominają obecnie wypowiedź Małgorzaty Kidawy-Błońskiej z 2017 roku, podczas której polityk stwierdziła, że częściową winę za brexit ponoszą… Polacy.

Nagranie przypominane przez internautów w mediach społecznościowych pochodzi z marca 2017 roku. Małgorzata Kidawa-Błońska udzieliła wówczas wywiadu w studiu Radiowej Jedynki. Odnosiła się wówczas do kwestii wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Obecna kandydatka na prezydenta odniosła się wówczas do niechęci Polaków do przyjmowania migrantów. „Polacy bardzo głośno i mocno mówią, że nie chcą migrantów, nie chcą obcokrajowców. A mówimy o milionie Polaków, którzy osiedlili się i pracują w Wielkiej Brytanii” – powiedziała. „Nie zakłamujmy. Przyczyną brexitu było także to, że Polacy zaczęli masowo pracować w Wielkiej Brytanii” – dodała.

Teraz wypowiedź Kidawy-Błońskiej przypomniało między innymi konto dolnośląskiego PiS. „NIEWIARYGODNE!! Kandydatka PO na prezydenta Kidawa-Błońska twierdzi: „Przyczyną Brexit’u było między innymi to, że Polacy tak masowo zaczęli pracować w Wielkiej Brytanii”. Słyszeliście, kochani, to my – Polacy, a nie eurokraci z Brukseli, jesteśmy winni. Szok!” – czytamy na Twitterze.

🆘🛑NIEWIARYGODNE 😡‼️

Kandydatka PO na prezydenta Kidawa-Błońska twierdzi: "Przyczyną Brexit'u było między innymi to, że Polacy tak masowo zaczęli pracować w Wielkiej Brytanii".



Słyszeliście, kochani, to my – Polacy, a nie eurokraci z Bruskeli, jesteśmy winni 😱😡🆘 Szok! pic.twitter.com/iwxbyU2NHO — PiS Dolnośląskie (@PiS_Dolnoslask) January 26, 2020

Czytaj także: Borys Budka wygrał wybory na szefa PO. Partię czeka przemeblowanie. Pojawiły się nazwiska

Źr.: Twitter/PiS Dolnośląskie