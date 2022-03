Wicepremier Jarosław Kaczyński udzielił wywiadu mediom należącym do Polska Press. Prezes Prawa i Sprawiedliwości pytany był między innymi o możliwość posiadania przez Polskę broni atomowej. Jego odpowiedź nie pozostawia wątpliwości.

Rosyjska agresja na Ukrainę znacząco zmieniła postrzeganie i politykę wielu państw. W wywiadzie dla Polska Press Jarosław Kaczyński zaznaczył, że dotyczy to między innymi Polski. „Zmienia się obraz Polski, bo są pewne fakty, którym po prostu nie da się zaprzeczyć, a niektórych nie da się zapomnieć. Wojna czeczeńska była na Zachodzie zepchnięta na margines, w ogóle się o niej nie informowało. O tej wojnie się nie da nie informować i w związku z tym nasza niebywała działalność jest widoczna. Mamy już przeszło 2 miliony uchodźców, a nie stworzyliśmy żadnych obozów, a ci ludzie mają gdzie mieszkać” – powiedział.

Prezes PiS stwierdził też, że realnym celem jest dołączenie Polski do grupy G20. W ostatnim czasie coraz częściej mówi się o usunięciu z niej Rosji. „Cóż, mam nadzieję, że wejdziemy i to jest realny cel polityczny. Nie będzie to jednak łatwe, ale dzisiaj, z różnych względów, także dzięki tej lepszej opinii, pewnie będzie to łatwiejsze niż przedtem” – zaznaczył.

Jarosław Kaczyński pytany był również o perspektywy dostarczenia do Polski broni atomowej. Nie pozostawił w tej kwestii żadnych wątpliwości. „Cóż, jako Polak, nawet gdybym niebyłe w tym gabinecie, tylko emerytowanym radcą prawnym czy bardziej optymistycznie emerytowanym profesorem prawa, jak planowałem, chciałbym, żeby Polska była bardzo silna i miała taką broń. Tylko ja muszę patrzeć na realia, a realnie mówiąc, takiej perspektywy w tej chwili nie ma” – powiedział.

Żr.: Polska Times