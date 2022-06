Do dramatycznego zdarzenia doszło w nocy z czwartku na piątek w Czerwionce-Leszczynach na Śląsku. Brutalnie zamordowany został mężczyzna. Trwa obława na sprawcę lub sprawców.

Do zdarzenia doszło w miejscowości Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja. Na miejscu doszło do morderstwa. O sprawie pisze m.in. serwis rybnik.com.pl.

– Pocięli 40-latka, wsadzili go do auta i pozostawili na środku drogi. Druga wersja może być taka, że do zabójstwa doszło, gdy ofiara siedziała w samochodzie – powiedziała anonimowa osoba w rozmowie z portalem, która była obecna na miejscu tragedii.

Do zabójstwa, według ustaleń śledczych, w okolicach północy. Policjanci zakończyli swoje czynności jednak dopiero po godzinie 11. Dopiero wtedy zostało odblokowane skrzyżowanie ul. 3 Maja z ul. Rymera. Wcześniej nie było ono przejezdne.

Portal rybnik.com.pl uzyskał stanowisko Prokuratury Okręgowej, która poinformowała, że śledczy zabezpieczyli ślady i dowody na miejscu tragedii. – Trwają też intensywne czynności mające na celu ustalenie sprawcy, bądź sprawców – przekazali przedstawiciele Prokuratury.

Dziennik Zachodni podaje z kolei, że mężczyzna miał liczne rany kłute. Miał przeżyć atak napastników, jednak ostatecznie zmarł w szpitalu, jeszcze przed planowaną operacją. Śmiertelne miały okazać się ciosy w głowę.