To już kolejna brutalna napaść na nastolatka w woj. lubelskim. W Białej Podlaskiej doszło do pobicia młodego mężczyzny. Do sieci trafiło nagranie, które ukazuje dwóch nastolatków bijących trzecią osobę. Napastnicy skakali po swojej ofierze. O sprawie dowiedziała się już policja…

Cała Polska była wstrząśnięta po śmiertelnym pobiciu 16-letniego Eryka z Zamościa. Przez media przetacza się debata na temat źródeł nienawiści i przemocy wśród polskiej młodzieży.

Niestety, w ostatnich dniach na jaw wychodzą także inne przypadki brutalności wśród młodych. W sieci wielką burzę wywołuje film ukazujący brutalny atak 18- i 16-latka na 19-letniego chłopaka, do którego doszło w Białej Podlaskiej (woj. lubelskie).

Na nagraniu widać, jak dwie osoby maltretują swoją ofiarę. Uderzają pięściami i nogami 19-latka. Niektóre ciosy spadają w klatkę piersiową i głowę. W tle słychać wymianę zdań. Wynika z niej, że powodem brutalności ma być dług pieniężny.

Pobicie w Białej Podlaskiej. Brutalny atak został nagrany

– No chyba miałem ci dać dopiero po świętach – mówi maltretowany człowiek. Następnie prosi: – Dość już, no!

W pewnym momencie jedna z osób zaleca, by przestać. – Zapier….j teraz na chałupę, bierzesz to co masz – powiedział, zwracając się po chwili do pobitego. – Jęcz, jęcz k…o, jęcz – dodaje drugi. Następnie obaj wybuchają śmiechem.

Sytuacją zajęła się już policja. – Prowadzimy intensywne działania, by pociągnąć do odpowiedzialności wszystkich biorących udział w pobiciu – informują policjanci, cytowani przez dziennikwschodni.pl.

– Nagranie, które trafiło dzisiaj „do sieci” jest przez nas szczegółowo analizowane. Istotne jest ustalenie okoliczności i dotarcie do pokrzywdzonego – dodają.