Do zdarzenia doszło na posesji pokrzywdzonego. Zamaskowany napastnik przy użyciu trzonka od łopaty brutalnie pobił 30-latka, gdy ten wyszedł z domu. Jeszcze tego samego dnia, podejrzany 33-latek wpadł w ręce tomaszowskich kryminalnych. Mężczyzna usłyszał już zarzut. Za pobicie grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

W czwartek rano dyżurny tomaszowskiej policji odebrał zgłoszenie, że miało miejsce pobicie przez zamaskowanego mężczyznę, który następnie uciekł w nieznanym kierunku. Napaść nastąpiła na jednej z posesji w Tomaszowie Lubelskim.

Na miejsce skierowano policjantów, którzy ustalili, że zgłaszający wychodził rano z domu do pracy. Niespodziewanie na jego własnej posesji zaatakował go zamaskowany mężczyzna, który użył do tego trzonka od łopaty. Wywiązała się między nimi szarpanina, którą usłyszała żona zgłaszającego.

Po tym jak kobieta wyszła przed dom, napastnik uciekł w nieznanym kierunku. Uciekając zostawił na posesji drewniany trzonek, którym przeprowadzono pobicie 30-latka. Mężczyzna z obrażeniami ciała trafił do szpitala. Nie był w stanie wskazać, kto mógł go pobić. Nikogo też nie podejrzewał.

Sprawą zajęli się tomaszowscy kryminalni. Jeszcze tego samego dnia ustalili i zatrzymali podejrzanego o pobicie 33-letniego mieszkańca gminy Tarnawatka. Jak się okazało agresor był podwładnym pokrzywdzonego. Pomiędzy mężczyznami często dochodziło do nieporozumień w pracy.

33-latek usłyszał już zarzut, a o jego dalszym losie zadecyduje sąd. Za popełniony czyn grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolości.

Źr. Policja Lubelska