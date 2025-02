Komenda Miejska Policji w Gdańsku przekazała dramatyczne informacje. Okazuje się, że na spokojnej, słynącej z sielankowej atmosfery dzielnicy Brzeźno doszło do brutalnego morderstwa.

Informacje o dramatycznym zdarzeniu policja przekazała za pośrednictwem swojego profilu w serwisie społecznościowym Facebook. – Dziś około godziny 06:30 policjanci odebrali zgłoszenie, że na ul. Młodzieży Polskiej doszło do szarpaniny mężczyzn. We wskazanym miejscu funkcjonariusze znaleźli starszego mężczyznę, który miał obrażenia głowy. Pomimo prowadzonej reanimacji, nie udało się go uratować – napisano.

Na miejscu zdarzenia pod nadzorem prokuratora pracowali policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej, biegły z zakresu medycyny sądowej oraz technik kryminalistyki. Okazuje się, że doszło już też do pierwszych zatrzymań.

– W związku z tym zdarzeniem policjanci prowadzili intensywne czynności zmierzające do zatrzymania osób mogących mieć związek z tą sprawą. Na skutek prowadzonych działań kryminalni z pomorskiej policji oraz kryminalni z komendy miejskiej w Gdańsku przy udziale kontrterrorystów zatrzymali dwóch mężczyzn i kobietę. Trwają czynności z zatrzymanymi. Wyjaśniamy okoliczności tej sprawy. Zebrane materiały będą przekazane do prokuratury, celem podjęcia dalszych decyzji procesowych w tej sprawie – czytamy.

Policja nie ujawnia jeszcze szczegółów dotyczących tożsamości ofiary ani okoliczności zdarzenia, jednak sprawa została zakwalifikowana jako zabójstwo. Funkcjonariusze pracują nad ustaleniem sprawcy i motywu ataku.

