Dramatyczne zdarzenie nieopodal Gorzowa Wielkopolskiego. Niestety, nie żyje 29-letni mężczyzna.

Tragedia rozegrała się w niedzielę ok. godziny 1.20 w nocy. 29-letni kierowca samochodu marki audi jechał drogą w Prądocinie koło Gorzowa Wielkopolskiego. W pewnym momencie uderzył tył koparko-ładowarki.

Niestety, uderzenie było na tyle silne, że 29-letni kierowca pojazdu marki audi nie przeżył wypadku. Takie informacje przekazała policja w Gorzowie Wielkopolskim. Okazuje się, że doszło już do zatrzymań.

Policja zatrzymała trzy osoby. To mężczyźni, którzy znajdowali się pod wpływem alkoholu. To oni byli we wnętrzu koparko-ładowarki, w którą swoim samochodem uderzył 29-latek.

Obecnie policja wyjaśnia okoliczności dramatycznego zdarzenia. Nie wiadomo, z jakiej przyczyny doszło do wypadku. Na ten moment nie ma również informacji czy koparko-ładowarka stała, czy jednak poruszała się.

