To mogło się skończyć tragedią. Pilot śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego został oślepiony. Do zdarzenia doszło w woj. małopolskim. Śmigłowiec przybył na pomoc w związku z koniecznością przetransportowania pacjenta do szpitala.

Ochotnicza Straż Pożarna w Kasince Małej informuje o groźnym incydencie, który miał miejsce podczas interwencji. Do zdarzenia doszło 31 stycznia. Służby wezwano, by pomogły w transporcie pacjenta. Na miejscu lądował śmigłowiec.

Pilot śmigłowca oślepiony. Strażacy apelują do ludzi

Strażacy relacjonują, że w trakcie manewru, ktoś oślepił pilota. Nieznany sprawca musiał znajdować się na jednej z okolicznych posesji. Pomimo oślepienia, pilotowi udało się szczęśliwie wylądować.

„Piloci zawsze zgłaszają każdą taką sytuację, do których dochodzi najczęściej podczas startu lub lądowania, kiedy śmigłowiec jest najbliżej ziemi. Incydent ten zgłoszony został naszym strażakom” – czytamy we wpisie OSP.

Strażacy zaapelowali, by przeciwdziałać takim sytuacjom. „Za oślepienie załogi i sprowadzenie zagrożenia w ruchu powietrznym grozi grzywna i kara więzienia od roku do 10 lat, a w szczególnych przypadkach – nawet do 12 lat pozbawienia wolności” – przypominają.

Przeczytaj również: