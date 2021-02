Brytyjska królowa Elżbieta II zachęciła wszystkich do przyjęcia szczepionki przeciw Covid-19, gdy zostanie im zaoferowana, mówiąc, iż procedura wcale nie była bolesna. Zaapelowała do Brytyjczyków, by pomyśleli o innych.

94-letnia Elżbieta oraz jej mąż 99-letni książę Filip zostali zaszczepieni na początku stycznia na zamku w Windsorze.

Monarchini, która nigdy nie mówi publicznie o swoich osobistych sprawach zdrowotnych, podkreśliła znacznie programu szczepień podczas rozmowy wideo z osobami koordynującymi kampanię w Anglii, Szkocji, Walii i w Irlandii Północnej. Rozmowa odbyła się we wtorek, ale Pałac Buckingham poinformował o niej dopiero w czwartek późnym wieczorem.

Królowa została zapytana o jej doświadczenia związane z zaszczepieniem się. Odpowiedziała z uśmiechem: „Cóż, o ile mogę stwierdzić, że było to całkiem niegroźne. To było bardzo szybkie i dostałam wiele listów od ludzi, którzy byli bardzo zaskoczeni tym, jak łatwo można było się zaszczepić. A sam zastrzyk – w ogóle nie bolał” – powiedziała królowa, dodając, że od tego czasu czuje się „chroniona”.

Monarchini powiedziała, że rozumie, iż dla niektórych osób szczepienie się może być „trudnym” doświadczeniem. „Inną rzeczą – jak myślę – jest to, że jest to oczywiście trudne dla ludzi, jeśli nigdy nie podawali się szczepieniom. Ale powinni myśleć raczej o innych ludziach niż o sobie” – wskazała.

Wprawdzie Wielka Brytania zdecydowanie przoduje w Europie pod względem szczepień przeciw Covid-19, ale niepokojącym zjawiskiem jest wyraźnie niższy odsetek osób, które decydują się na przyjęcie szczepionki w niektórych grupach społecznych. Dotyczy to zwłaszcza osób wywodzących się z mniejszości etnicznych oraz uboższych mieszkańców dużych miast.

Królowa wyraziła uznanie dla tempa, w jakim zostały opracowane i wdrożone do użycia szczepionki, mówiąc: „Myślę, że to niezwykłe, jak szybko cała rzecz została zrobiona i że tak wielu ludzi zostało zaszczepionych”.

Do środy włącznie pierwszą dawkę szczepionki przeciw Covid-19 otrzymało w Wielkiej Brytanii 18 mln 691 835 osób, a drugą – 700 718.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński (PAP)

