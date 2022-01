Jerzy Brzęczek jest blisko objęcia jednej z europejskich reprezentacji. Były trener naszej kadry jest już po rozmowach z federacją.

Jerzy Brzęczek rozstał się z reprezentacją Polski w nienajlepszych nastrojach. Selekcjoner był pod dużym ostrzałem mediów, krytykowali go też kibice. Pomimo tego awansował na Euro 2020, jednak ostatecznie zespół podczas turnieju poprowadził Paulo Sousa.

Okazuje się, że praca Brzęczka została dostrzeżona przez inną federację. Były opiekun naszej kadry jest bowiem jednym z faworytów do objęcia posady selekcjonera reprezentacji Kosowa. Co ciekawe, jak podaje serwis WP Sportowe Fakty, Brzęczek odbył już rozmowę z władzami tamtejszej federacji, natomiast teraz oczekuje na ostateczną decyzję. Wiele wskazuje, że zapadnie ona do końca stycznia.

Wcześniej w mediach pojawiły się informacje, że kadrę Kosowa miałby objąć Adam Nawałka, jednak okazało się, iż… doszło do pomyłki. Od samego początku jako selekcjonera rozpatrywano bowiem Brzęczka, który również wyrażał zainteresowanie objęciem funkcji szkoleniowca drużyny narodowej.

Doniesienia serwisu WP Sportowe Fakty potwierdza inny popularny portal, czyli Weszło.com. „Kosowo to żaden mocarz – 111. miejsce w rankingu FIFA – ale też absolutnie nie drużyna bez większych sportowych możliwości, jak San Marino czy Gibraltar. Brzęczek mógłby współpracować z takimi zawodnikami jak Rrahmani, Rashica, Muriqi czy Vojvoda. Dla jakiegokolwiek polskiego trenera to naprawdę nie jest chleb powszedni” – czytamy na stronie internetowej.