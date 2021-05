W ostatnim czasie w mediach pojawiły się informacje o możliwości zaangażowania Rafała Brzozowskiego w rolę trenera „The Voice of Poland”. Wokalista wcześniej odmawiał komentarza tłumacząc, że skupia się na przygotowaniach do Eurowizji. Teraz w końcu zabrał głos.

Jesienią na antenę Telewizji Polskiej powróci program „The Voice of Poland”. Produkcja na ten moment nie podała składu jurorskiego, ale z medialnych informacji wynika, że zniknie z niego Urszula Dudziak. Wokalistka zyskała ogromną sympatię widzów, ale latem, gdy trwają nagrania do programu, zamierza skupić się przede wszystkim na koncertowaniu. W ostatnim czasie głośno było również o informacji, że z programem ma rozstać się Michał Szpak.

W tej sytuacji ruszyła giełda potencjalnych nazwisk, które mogłyby pojawić się na fotelach trenerskich. Wśród kandydatów wymieniano między innymi Sylwię Grzeszczak, ale najczęściej pojawiało się nazwisko Rafała Brzozowskiego. Wokalista pojawił się w programie „The Voice Senior” w roli prowadzącego, a ostatnio reprezentował Polskę podczas Konkursu Piosenki Eurowizji.

Brzozowski długo nie zabierał głosu w sprawie tłumacząc, że skupia się właśnie na przygotowaniach do Eurowizji. Teraz zamieścił w mediach społecznościowych nagranie, w którym rozwiewa wątpliwości. „Nie, nie będę trenerem w „The Voice of Poland”. Jestem prowadzącym kolejnej edycji „The Voice Senior” na razie i to jest bardzo piękny program. Nie mogę się doczekać spotkania z seniorami i bycia częścią tego programu” – powiedział na InstaStories.

Źr.: Instagram/rafal_brzozowski_official