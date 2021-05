Cały polski zespół, który wyjechał na tegoroczną Eurowizję trafił do izolacji z powodu pozytywnego testu na koronawirusa u jednej z osób. W tej grupie znalazł się także Rafał Brzozowski, który zabrał głos w tej sprawie w nagraniu opublikowanym na profilu Telewizji Polskiej w mediach społecznościowych.

Podczas rutynowego testu po przybyciu na miejsce Konkursu Piosenki Eurowizji w sobotę 15 maja jeden z członków polskiej delegacji uzyskał wynik pozytywny na obecność COVID 19. „Owy członek naszej delegacji został poddany kwarantannie. Zgodnie z przepisami, cała polska delegacja została odizolowana i czeka na wyniki testu PCR” – czytamy w oświadczeniu.

Wiadomo już, że polska delegacja nie pojawi się podczas uroczystego otwarcia Eurowizji na Turkusowym Dywanie. Jeżeli wyniki testów PCR będą negatywne, Rafał Brzozowski będzie mógł przystąpić do dalszego udziału w konkursie. Jeśli nie, organizatorzy pokażą jedynie nagranie eurowizyjnej piosenki „The Ride”.

Brzozowski komentuje

W nagraniu opublikowanym na profilu TVP na Facebooku Rafał Brzozowski zapenwnia, że zarówno on, jak i pozostali członkowie ekipy czują się dobrze. „Musieliśmy zostać poddani samoizolacji, taki jest protokół. Więc kilka najbliższych dni będziemy spędzać w pokojach, sami. Czekamy na wyniki testów PCR. My mieliśmy te testy negatywne (przed wylotem z Polski – przyp. RMF). Ja czuję się świetnie. Tancerze czują się świetnie i część ekipy również świetnie, nawet osoba zarażona czuje się bardzo dobrze” – zapewnia wokalista.

Rafał Brzozowski podkreślił również, że osoba, u której stwierdzono zakażenie nie należy do „ekipy bezpośrednio występującej na scenie”. „Bezpieczeństwo jest najważniejsze w tym wszystkim. (…) Jesteśmy przygotowani, żeby wystąpić, czekamy na kolejny wynik testów PCR, żeby pojawić się na eurowizyjnej scenie” – mówi wokalista.

„Ważna jest teraz dobra, pozytywna energia – którą ja przesyłam do was i wy przesyłajcie do mnie” – podsumował Brzozowski.

