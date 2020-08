Wygląda na to, że Rafał Brzozowski na dobre zadomowił się w Telewizji Polskiej. Wokalista potwierdził, że od listopada będzie można go zobaczyć w roli prowadzącego drugiej edycji „The Voice Senior”.

Rafał Brzozowski szerszą rozpoznawalność zdobył w programie „The Voice of Poland”, gdzie jego trenerem był Andrzej Piaseczny. W ostatnich latach wokalista na dobre zadomowił się w Telewizji Polskiej. Prowadził najpierw „Koło fortuny” a następnie „Jaka to melodia?”, przewodniczy też licznym koncertom organizowanym przez TVP.

Okazuje się, że teraz przed Brzozowskim nowe wyzwanie. To właśnie on zastąpi Tomasza Kammela w roli prowadzącego „The Voice Senior”. Druga edycja show ma ukazać się na antenie w listopadzie. „Tak, to prawda. Miło mi poinformować, że w nadchodzącym sezonie poprowadzę „The VOICE Senior”. To dla mnie duże wyzwanie, ale i duża przygoda. Pozdrawiam i z zapałem ruszam do pracy” – napisał na Instagramie.

W rozmowie z „Faktem” Brzozowski zdradził, że w nadchodzącym sezonie widzów czeka dużo emocji. „Jestem już po kilku dniach na planie zdjęciowym, gdzie poznajemy uczestników i muszę powiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem. Mają tyle chęci, zapału i radości ze śpiewania. Mają ciekawe historie do opowiedzenia, są z nimi całe rodziny, które im kibicują” – powiedział.

Dodał, że dużo osób dopiero na emeryturze zdecydowało się spełnić swoje marzenia. „Spotkałem wiele osób, które śpiewają po prostu od zawsze, całe życie, ale w zaciszu domowym, nigdy profesjonalnie. I nagle na emeryturze stwierdzili, że chcą robić to bardziej na poważnie. To jest piękne” – powiedział.

Źr.: Fakt, Instagram/rafal_brzozowski_official