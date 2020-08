Borys Budka skrytykował Donalda Tuska i Grzegorza Schetynę za ich wypowiedzi w sprawie podwyżek dla posłów. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej zaapelował, by takie sprawy rozwiązywać wewnętrznie.

W ostatnim czasie dyskusję w przestrzeni publicznej wywołała kwestia podwyżek dla najwyższych urzędników państwowych. Sejm błyskawicznie przyjął ustawę uzależniającą pensje m.in. posłów od zarobków sędziów Sądu Najwyższego. Wniosek poparła między innymi większość posłów Koalicji Obywatelskiej.

Jednak gdy ustawa trafiła do Senatu, PO zmieniła kurs. Borys Budka zaapelował do senatorów Koalicji Obywatelskiej, by w całości odrzucili projekt przegłosowany przez Sejm. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej stwierdził, że wsłuchuje się w głos obywateli, którzy nie byli zadowoleni z takiej decyzji parlamentarzystów.

Jeszcze wcześniej decyzja posłów opozycji spotkała się między innymi z ostrą krytyką Donalda Tuska. „Opozycja, która złej władzy podwyższa wynagrodzenie, i to w czasie kryzysu, nie ma racji bytu. Po prostu. Ogarnijcie się, proszę” – napisał na Twitterze.

Opozycja, która złej władzy podwyższa wynagrodzenie, i to w czasie kryzysu, nie ma racji bytu. Po prostu. Ogarnijcie się, proszę. — Donald Tusk (@donaldtusk) August 14, 2020

Budka odpowiada Tuskowi i Schetynie

Na taki wpis Donalda Tuska postanowił stanowczo odpowiedzieć Borys Budka. „Donald Tusk jest honorowym przewodniczącym PO. Wolałbym, aby w takiej sprawie sięgnął po telefon, a nie posługiwał się komunikatorem. Myślę, że warto jest – to rada dla nas wszystkich – żeby jednak zamiast komunikować się przez internet, dobrą radę wyrazić w odpowiednim czasie i w odpowiedni sposób, bo przypomnę, że niestety przez osiem lat, kiedy to my sprawowaliśmy władzę, nie udało nam się wspólnie wprowadzić takich regulacji, które w sposób systemowy prowadziłyby do dobrych rozwiązań w tym zakresie i nie powodowały takich perturbacji” – powiedział na antenie TVN 24.

Dostało się również Grzegorzowi Schetynie, który głosowanie nad podwyżkami nazwał „politycznym samobójstwem”. Budka tutaj również zaapelował, by takie sprawy załatwiać wewnątrz partii. „W przeciwieństwie do swojego poprzednika przyjąłem zasadę, że o błędach i radach jak coś naprawić, rozmawiamy wewnątrz. Przypominam sobie czasy, gdy za uwagi dotyczące funkcjonowania czy też błędów popełnianych przez poprzedniego lidera wylatywało się z partii. To nie ten czas” – mówił.

