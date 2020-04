Borys Budka na antenie TVN 24 usłyszał pytanie o coraz słabsze notowania sondażowe Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Szef Platformy Obywatelskiej stwierdził zaskakująco, że jego ugrupowanie w ogóle nie zajmuje się kampanią wyborczą.

Prowadząca program Monika Olejnik zapytała, co lider PO sądzi o spadających sondażach Kidawy-Błońskiej. Pojawiło się także drugie pytanie o to, czy Budka wymieni obecną kandydatkę na Donalda Tuska, gdyby rząd zdecydował się na przesunięcie wyborów.

„My nie zajmujemy się wyborami. Wiem, że to trudno jest zrozumieć, jeżeli cały czas rządowa propaganda mówi o wyborach.” – odparł Budka. „My naprawdę (…) rozmawiamy o rozwiązaniach legislacyjnych, nie zajmujemy się kampanią wyborczą, bo jej nie ma.” – podkreślił szef największej partii opozycyjnej.

Polityk ocenił, że obecnie tylko i wyłącznie jeden kandydat prowadzi kampanię wyborczą. W jego ocenie jest nim obecnie urzędujący prezydent Andrzej Duda. „To na razie odbija się w sondażach, ale spokojnie.” – mówił Budka.

„Jeżeli Polacy będą mieli normalne warunki do głosowania, nie będą bali się o swoje życie i zdrowie…” – kontynuował Budka. „To ja wiem, podobnie jak Jarosław Kaczyński, dlatego on tak prze do tych wyborów, że Andrzej Duda przegrywa wybory, które będą odbywały się w normalnym czasie i w normalnych warunkach.” – stwierdził.

Źr. dorzeczy.pl