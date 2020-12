Mam wrażenie, że to wszystko, co dzieje się wokół europejskiego budżetu, wokół tych negocjacji, jest pisane cyrylicą – uważa Borys Budka. Lider Platformy Obywatelskiej ubolewa nad konfliktem rządu Mateusza Morawieckiego z Unią Europejską. Polityk zwrócił się z apelem do władz Polski.

Środowisko Platformy Obywatelskiej jest zaniepokojone groźbą zawetowania unijnego budżetu przez Polskę. Morawiecki, podobnie jak Viktor Orban, nie chce wyrazić zgody na powiązanie wypłat z europejskich funduszy z praworządnością.

W ocenie polskiego rządu kwestia praworządności została uregulowana w art. 7 unijnego traktatu, zaś obecna propozycja może otwierać furtkę do nadużyć. Zawetowanie budżetu oznacza m.in. zamrożenie części środków unijnych i działanie w oparciu o prowizorium budżetowe.

Przed realizacją groźby weta przestrzegał w czwartek Borys Budka. – Gdzie pisany jest dzisiejszy scenariusz negocjacji polskiego rządu? Mam wrażenie, że to wszystko, co dzieje się wokół europejskiego budżetu, wokół tych negocjacji, jest pisane cyrylicą. Jest pisane przez ludzi, którzy nie chcą silnej Polski w Unii Europejskiej, ale chcą rozwalenia UE od środka – powiedział na konferencji prasowej.

Budka zwrócił się z apelem do Morawieckiego: Niech nie idzie bardzo złą drogą, która naraża bezpieczeństwo Polek i Polaków na wielkie zagrożenie

– Raz jeszcze apeluję do premiera Morawieckiego. Niech nie idzie bardzo złą drogą, która naraża bezpieczeństwo Polek i Polaków na wielkie zagrożenie. Raz jeszcze apeluję, by zrozumiał, że bez europejskiej solidarności nie będziemy w stanie zwalczyć kryzysu pandemicznego – dodał.

Budka zaapelował również o zorganizowanie debaty dotyczącej konsekwencji zawetowania unijnego budżetu przez Polskę. W jego ocenie obywatelom należy rzetelnie poinformować o konsekwencjach weta Morawieckiego.

Przewodniczący @bbudka: Raz jeszcze apeluję do Premiera Morawieckiego: Bez Europejskiej solidarności nie uda nam się zwalczyć kryzysu pandemicznego!



Koalicja Obywatelska daje gwarancję poparcia Europejskiego Funduszu Odbudowy w polskim Parlamencie. pic.twitter.com/vgT1ozMEA3 — PlatformaObywatelska (@Platforma_org) December 3, 2020

Następnie przypomniał o uchwale Senatu z końca listopada. Senatorowie wezwali rząd do przyjęcia wynegocjowanego projektu budżetu Unii Europejskiej. – Dziś to Senat RP jest emanacją większości społeczeństwa. Blisko 90 proc. Polaków opowiada się za byciem w UE – podkreślił Budka.