Borys Budka zapowiada głębokie zmiany w wymiarze sprawiedliwości. – Naprawimy wymiar sprawiedliwości po was, wyrzucimy neosędziów, stworzymy nowy legalny TK i KRS – powiedział szef klubu Koalicji Obywatelskiej.

Przypomnijmy, że Sejm uchwalił nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym wraz z poprawką zgłoszoną przez Prawo i Sprawiedliwość. Za przyjęciem noweli zagłosowało 203 posłów, 52 było przeciw, a 189 osób wstrzymało się od głosu. Nowela ma – w opinii autorów – wypełniać jeden z kamieni milowych do odblokowania przez Komisję Europejską środków z KPO.

Jeszcze przed głosowaniem projektu w Sejmie odbyła sie burzliwa debata. Autorem jednego z najoostrzejszych wystąpień byl bez wątpienia Borys Budka. Szef klubu KO zapowiedział, że nowelizacja ustawy o SN będzie naprawiona w izbie wyższej parlamentu.

– Do tej pory, przez 21 miesięcy, zrobiliście wszystko, żeby pieniądze europejskie nie trafiły do Polski. Nawet dzisiaj robicie wszystko, żeby zablokować przyjęcie tej ustawy – podkreślił.

– My ją naprawimy w Senacie, naprawimy każdy wasz błąd, ale nie sprowokujecie nas do blokowania tego, co wy blokujecie od 21 miesięcy. Naprawimy wymiar sprawiedliwości po was, wyrzucimy neosędziów, stworzymy nowy legalny TK i KRS. To wszystko zrobimy po wyborach, ale dzisiaj mówimy „sprawdzam” – zapewnił.

Na zapowiedź polityka PO zareagował wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. – Przed chwilą z mównicy sejmowej @bbudka oświadczył, że jeśli wrócą do władzy wyrzucą sędziów. To niespotykany atak na konstytucję, niezawisłość sędziowską, zapowiedź pogwałcenia zasady nieusuwalności sędziów. Prawdziwe oblicze PO, ich hipokryzji i ślepej żądzy władzy – podkreślił.

Ostro zareagował także Janusz Kowalski. „Skandal w Sejmie! Były minister sprawiedliwości Borys Budka zapowiedział, że Platforma Obywatelska chce złamać Konstytucję i „wyrzucić neosędziów”! Solidarna Polska broni polskich sędziów przed atakami antypaństwowej PO! Nie pozwolimy na anarchię i destabilizację porządku prawnego!” – ocenił polityk.