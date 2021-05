Borys Budka ostrzega przed unijnym mechanizmem związanym z Funduszem Odbudowy. „Nie może być tak, że – bez głosu polskiego parlamentu – o środkach wydatkowanych z KPO będą decydować wyłącznie polscy i brukselscy urzędnicy” – podkreślił na konferencji prasowej w Katowicach. Słowa lidera Platformy Obywatelskiej skomentował nawet profil… Konfederacji.

Kompromi osiągnięty w negocjacjach Lewicy z premierem Mateuszem Morawieckim wywołał falę krytyki ze strony środowiska Koalicji Obywatelskiej. Politycy największej formacji opozycyjnej nie ukrywają rozczarowania.

Lider PO Borys Budka podkreśla, że jest zwolennikiem UE i nie chce blokować zastrzyku unijnych pieniędzy do Polski. Jednak wyraził zaniepokojenie, że w tak ważnej sprawie więcej do powiedzenia będzie miała Bruksela, niż parlament w naszym kraju.

B. Budka rocznicę wstąpienia Polski do UE uczcił antyunijnym wystąpieniem, jakiego nie powstydziłby się Ziobro.



Jak groźne jest stawianie przyszłości państwa na szali doraźnej gry polit. przekonał się David Cameron – ta gra skończyła się Brexitem.



Platformo, nie idź tą drogą! pic.twitter.com/pEYBWH7T30 — A. Dziemianowicz-Bąk (@AgaBak) May 1, 2021

– Nie może być tak, że bez głosu polskiego parlamentu, o środkach wydatkowanych z KPO będą decydować wyłącznie polscy i brukselscy urzędnicy, że PE będzie miał więcej do powiedzenia, aniżeli polski parlament – ostrzegał na sobotniej konferencji prasowej w Katowicach.

Polityk przekonuje, że takie postępowanie rządzących może stać w sprzeczności z głoszoną przez nich wizją suwerenności.

Deklaracja szefa PO wywołała zdziwienie u wielu internautów. Cytat ze słowami Budki zamieścił na swoim profilu m.in. socjolog polityki Marcin Palade. „Co na to Konfederacja?” – zapytał prowokująco.

.@bbudka: „Nie może być tak, że bez głosu polskiego parlamentu o środkach wydatkowanych z KPO będą decydować wyłącznie polscy i brukselscy urzędnicy, że Parlament Europejski będzie miał więcej do powiedzenia, aniżeli polski parlament”. Co na to @KONFEDERACJA_? — Marcin Palade (@MarcinPalade) May 1, 2021

Niedługo doczekał się odpowiedzi. – My robimy swoje zgodnie z interesem narodowym i w trosce o suwerenność, a nie komentujemy kolejną w ciągu 24 godzin zmianę zdania PiS lub „totalnej opozycji” – czytamy. – Zachęcamy m. in. do zobaczenia naszej wczorajszej merytorycznej konferencji „Aspekty suwerenności” – dodaje profil partii.