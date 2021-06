Borys Budka oświadczył, że prawdopodobnie uda mu się „przekonać Tuska” do powrotu do polskiej polityki. Obecny szef Platformy Obywatelskiej potwierdził, że odbył wiele spotkań z byłym premierem. Niedawno ponownie zrobiło się głośno o możliwym powrocie Tuska do bieżącej polityki krajowej.

W Sejmie dziennikarze pytali Budkę, czy planuje rezygnację z funkcji szefa PO. „Pojawiają się takie różne scenariusze. Ja raz jeszcze podkreślam, że jedyny wariant, który biorę pod uwagę, to wzmacnianie Platformy Obywatelskiej” – powiedział Budka.

Polityk stwierdził, że odbył wiele „dobrych rozmów” z Donaldem Tuskiem. „I wszystko wskazuje na to, że uda mi się przekonać byłego przewodniczącego partii do jego bardzo mocnego zaangażowania się na polskiej scenie politycznej” – stwierdził Budka. „I żeby to było zaangażowanie na pełen etat” – zaznaczył.

Budka: „Nikt nie mówi o odejściach”

„Formułę zaproponujemy wspólnie, myślę (że) w niedługim czasie” – kontynuował Budka. „Ale pozwolicie państwo, że to będzie specjalne wydarzenie i to będzie specjalna formuła, która być może spowoduje bardzo duże zaskoczenie” – zapowiedział.

Dziennikarze nie rezygnowali i dopytywali, czy Budka jest gotów odejść z fotela szefa partii. „My rozmawiamy o wzmacnianiu Platformy Obywatelskiej, a nie o odejściach” – odparł. „Nikt nie mówi o żadnych odejściach; raz jeszcze mogę powiedzieć, że dobre scenariusze przed nami, napisane wspólnie z Rafałem Trzaskowskim i z Donaldem Tuskiem. Natomiast musicie państwo jeszcze chwilę zaczekać, bo to musi być poważne, mocne wejście w bardzo ciekawej, nowej konstrukcji, która myślę już niedługo się zrealizuje” – powiedział.

Źr. RMF FM