Borys Budka liczy na zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego w II turze. – Suma głosów oddanych na kandydatów opozycji to ok. 57 procent – zauważył w programie „Gość Wydarzeń” Polsat News. Szef Platformy Obywatelskiej zapowiedział rozmowy z innymi kandydatami. Przy okazji skrytykował urzędującego prezydenta.

I tura wyborów prezydenckich zakończyła się zwycięstwem Andrzeja Dudy. Urzędujący prezydent zmierzy się w dogrywce z Rafałem Trzaskowskim. Kandydatowi Koalicji Obywatelskiej kibicuje lider jego formacji Borys Budka.

Szef PO już rano, podczas „Rozmowy Piaseckiego” w TVN24, podzielił się zdumiewającym twierdzeniem na temat wyników I tury. – Jak widać, zdecydowana większość wyborców opowiada się za zmianą. Jeżeli prezydent nie wygrywa w I turze, to znaczy że wyborcy nie chcą go ponownie jako głowy państwa, ale oczywiście ciężka praca przed nami – podkreślił.

Kolejną refleksją na temat głosowania Budka podzielił się w programie „Gość Wydarzeń” Polsat News. Polityk zapewnił, że strata Trzaskowskiego jest do odrobienia i to z nawiązką. – Suma głosów oddanych na kandydatów opozycji to ok. 57 proc. – zauważył.

Borys Budka podsumowuje wybory prezydenckie: 57 proc. wyborców powiedziało „nie” tej prezydenturze

Prowadzący Bogdan Rymanowski zwrócił jednak uwagę, że głosy innych kandydatów nie sumują się. Budka wyjaśnił, że jego środowisko zamierza prowadzić rozmowy z pozostałymi kandydatami, którzy odpadli w I turze. – Wiele elementów wspólnych łączy Rafała Trzaskowskiego z kandydatami opozycji. Będą rozmowy o programie, w jaki sposób wykorzystać potencjał kandydatów, ich propozycje do przyszłej prezydentury – ocenił.

Lider PO zwrócił uwagę, że większość Polaków nie zagłosowała na Andrzeja Dudę w I turze. – Dzisiaj widać, że zdecydowana większość Polek i Polaków opowiedziała się za zmianą. 57 proc. wyborców powiedziało „nie” tej prezydenturze. Słabej, niepodmiotowej, zależnej od Nowogrodzkiej – powiedział.

– Rafał Trzaskowski jest ostatnią osobą, która słuchałaby czyichkolwiek poleceń, w przeciwieństwie do Andrzeja Dudy – prezydenta bardzo słabego i niesamodzielnego – powiedział @bbudka w #GoscWydarzen https://t.co/T0CSJlHKxN — PolsatNews.pl (@PolsatNewsPL) June 29, 2020

– Mówimy o wyborcach, którzy opowiadają się za wolnością gospodarczą, niskimi podatkami, za mniejszą ingerencją rządu w gospodarkę – powiedział @bbudka o "pozyskaniu" wyborców Bosaka #GoscWydarzen https://t.co/T0CSJlHKxN — PolsatNews.pl (@PolsatNewsPL) June 29, 2020

Źródło: Polsat News, TVN24