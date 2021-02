Wczoraj odbył się 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To, jak co roku, okazja również do politycznych wojenek. Jedną z nich postanowił wszcząć Borys Budka, lider Platformy Obywatelskiej.

W trakcie wczorajszego 29. Finału WOŚP Borys Budka zamieścił wpis w serwisie Twitter. Próbował w nim zaczepić Prezydenta RP, Andrzeja Dudę. Piszemy „próbował”, ponieważ chyba nie do końca mu to wyszło.

„Prezydent RP, który „zapomina” o największej w Polsce i wiodącej na świecie akcji charytatywnej, wystawia fatalne świadectwo własnej wrażliwości…#wstyd” – napisał lider Platformy Obywatelskiej na swoim profilu społecznościowym w serwisie Twitter.

Prezydent RP, który "zapomina" o największej w Polsce i wiodącej na świecie akcji charytatywnej, wystawia fatalne świadectwo własnej wrażliwości…#wstyd — Borys Budka (@bbudka) January 31, 2021

Borys Budka uderza w Dudę, internauci ripostują

Pod wpisem Budki natychmiast zaroiło się od komentarzy. Internauci przypomnieli mu bowiem, że Duda w tym roku, podobnie, jak w ubiegłym, wspomógł WOŚP. „Ale Pan jako lider największej partii opozycyjnej, to kiedy zacznie cokolwiek ogarniać?” – zapytała Renata Acosta, aktywna internautka.

Ale Pan jako lider największej partii opozycyjnej, to kiedy zacznie cokolwiek ogarniać?https://t.co/3zH4UWUORw — Nata Acosta (@acosta_re_nata) January 31, 2021

„Panie Pośle, zakładając, że rzeczywiście pan nie wiedział (w co szczerze jednak wątpię), należałoby najpierw sprawdzić, a dopiero później pisać” – napisała z kolei Anna Romańczuk.

Panie Pośle, zakładając, że rzeczywiście pan nie wiedział (w co szczerze jednak wątpię), należałoby najpierw sprawdzić, a dopiero później pisać. pic.twitter.com/WGl2iHmot8 — Anna Romańczuk (@Romanczuk_Anna) January 31, 2021

Inna z internautek twierdzi z kolei, że Borys Budka miał na myśli fakt, iż Andrzej Duda nie promował swojej aukcji, a przedmioty przekazał na nią niejako z przymusu. „Szkoda tylko, że Andrzej Duda nie wspomina nigdzie o tej aukcji. Zrobił to po cichu w strachu przed własnym elektoratem. Liczy chyba, że nikt nie zauważy” – napisała internautka „Daga”.