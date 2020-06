Borys Budka żąda przeprosin od Jarosława Kaczyńskiego. Lider Platformy Obywatelskiej odniósł się w ten sposób do słów prezesa Prawa i Sprawiedliwości o „hołocie”.

Prawdziwą burzę wywołały słowa o „chamskiej hołocie”, które Jarosław Kaczyński miał wypowiedzieć w Sejmie. Padły one podczas debaty nad wnioskiem o wotum nieufności dla ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. W czasie wystąpienia posłanki Barbary Nowackiej, grupa posłów PiS stała przy ławach rządowych. Wśród nich byli między innymi prezes PiS Jarosław Kaczyński, a także wicepremier Jadwiga Emilewicz oraz wicepremier Piotr Gliński. Takie zachowanie wywołało oburzenie u opozycji. „Panie Marszałku, mam prośbę. To jest wotum w stosunku do pana ministra” – powiedział Borys Budka. „Sejm to nie jest pana folwark, panie prezesie” – dodał lider KO.

Całą sytuację próbował uspokoić wicemarszałek Ryszard Terlecki, który przywoływał posłów opozycji do porządku. W pewnym momencie prezes PiS miał nazwać opozycję „chamską hołotą”. To wywołało ogromne oburzenie na sali sejmowej. „Prezes Jarosław Kaczyński nazwał w Sejmie opozycję „chamską hołotą”. Czas już skończyć z poniżaniem Polaków przez arogancką władzę” – napisał na Twitterze Jan Grabiec.

Dziś Borys Budka podczas briefingu w Oświęcimiu pojawił się razem z kandydatem na prezydenta Rafałem Trzaskowskim oraz Sebastianem Kościelniakiem, uczestnikiem wypadku z udziałem byłej premier Beaty Szydło. Lider PO nawiązał do słów Kaczyńskiego. „Wczoraj w Sejmie pan Jarosław Kaczyński po raz kolejny pokazał swój prawdziwy stosunek do takich ludzi jak Sebastian, do rodziców Igora Stachowiaka, do ludzi, którzy ośmielili przeciwstawić się tej władzy. Mieliśmy gest posłanki Lichockiej, wszyscy go widzieli. A od wczoraj mamy sformułowanie Jarosława Kaczyńskiego” – powiedział.

Polityk zażądał od prezesa PiS przeprosin. „W tym miejscu chcę jasno powiedzieć: Żądamy przeprosin, żądamy przeprosin dla milionów Polaków, w stosunku do których wyraził swoje słowa pan Jarosław Kaczyński” – mówił.

Czytaj także: Najnowszy sondaż prezydencki. Dobre wieści dla Andrzeja Dudy!

Źr.: 300polityka.pl