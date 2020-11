Borys Budka potępia incydenty, do których doszło podczas Marszu Niepodległości. Lider Platformy Obywatelskiej narzekał także na zachowanie policjantów. – Zamiast walczyć z bandytami, polska policja pałuje zwykłych dziennikarzy – podkreślił na konferencji prasowej. Polityk wskazał osobę odpowiedzialną za wybuch zamieszek.

Platforma Obywatelska krytykuje rząd za chaos podczas Marszu Niepodległości. W opinii przewodniczącego Borysa Budki odpowiedzialność za incydenty spoczywa zwłaszcza na wicepremierze Jarosławie Kaczyńskim.

-Kaczyński i jego ludzie odpowiadają za tzw. wyrok TK, który wyciągnął na ulice i zmusił do obrony swoich podstawowych praw dziesiątki tysięcy polskich kobiet. Jednocześnie ten sam Jarosław Kaczyński rozochocił zwykłych, pospolitych bandytów, którzy na początku udawali, że będą bronić jakichś wartości, a wczoraj pokazali, o co im tak naprawdę chodzi – powiedział na konferencji prasowej.

⚠️ Rząd równie skutecznie walczy z pandemią #COVID19, jak wicepremier #Kaczyński z bandytami na ulicach. Chaos zastępuje racjonalne działania – #PiS odracza posiedzenie Sejmu, premier blokuje publikację ustawy, a policja strzela do dziennikarzy, zamiast zajmować się bandytami. 👇 pic.twitter.com/5MgsKQxuoA — Platforma NEWS 🇵🇱✌️ (@NewsPlatforma) November 12, 2020

Budka przekonuje, że wydarzenia z ostatnich tygodni potwierdzają kryzys w Polsce. – Wydarzenia z ulic Warszawy pokazują, że niestety gdy rządzący dopuszczają do tego, by na ulice wychodziły hordy agresywnych bandytów, kraj pogrąża się w coraz większym chaosie – tłumaczył.

Borys Budka ostro o roli Jarosława Kaczyńskiego ws. wydarzeń na Marszu Niepodległości: Gdyby miał odrobinę honoru, to podałby się dzisiaj do dymisji

Polityk PO ma również wielkie zastrzeżenia do pracy policjantów. Budka zarzucił funkcjonariuszom atakowanie dziennikarzy. – Zamiast walczyć z bandytami, polska policja pałuje zwykłych dziennikarzy. Atakuje nie bandytów, a strzela do dziennikarzy – podkreślił.

Jedyne co stworzył #Kaczyński, to chore państwo. Państwo, które nie zdaje egzaminu w pandemii, nie chroni obywateli. Państwo nieustannego bezwładu, który ogarnął cały rząd. Dziś paradoksalnie wicepremier ds. bezpieczeństwa jest największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa kraju. — Borys Budka (@bbudka) November 12, 2020

W opinii przewodniczącego największej partii opozycyjnej konsekwencją ostatnich wydarzeń powinna być rezygnacja wicepremiera ds. bezpieczeństwa. – Jarosław Kaczyński, gdyby miał odrobinę honoru, to podałby się dzisiaj do dymisji. Ostatnie dni pokazują, że wobec braku pomysłu na Polskę, jedyną receptą tego rządu jest pogłębianie chaosu. (…) Ten chaos to de facto abdykacja organów państwa, a na to nigdy nie powinno być zgody ze strony rządzących – dodał.

