Rafał Trzaskowski oburzony przebiegiem tegorocznego Marszu Niepodległości. Prezydent Warszawy pisze o podpaleniu, blokowaniu ruchu pociągów oraz licznych starciach z policją. Wskazał polityka, który odpowiada za dzisiejsze wydarzenia.

Rafał Trzaskowski wydał komunikat ws. dzisiejszego Marszu Niepodległości. Prezydent stolicy ubolewa nad licznymi incydentami, o których informują media. W swoim wpisie nawiązał nawet do postawy rządzących.

„Starcia z policją, zniszczenia, zatrzymany ruch pociągów, możliwe podpalenie. Oto jak skrajna prawica – tak hołubiona przez rządzących – „świętuje” Święto Niepodległości. To właśnie bilans, zapowiadanego zmotoryzowanego, a w rzeczywistości pieszego Marszu Niepodległości” – napisał prezydent Warszawy.

Trzaskowski postanowił skierować publicznie kilka pytań, odnoszących się do dzisiejszych wydarzeń. „Gdzie jest pasek TVP mówiący o śmiercionośnym marszu i rozsiewaniu pandemii? Gdzie rządzący, tak chętnie poklaskujący narodowcom?” – napisał.

Trzaskowski o Marszu Niepodległości: Koszty naprawy zniszczeń zostaną oszacowane jutro

„Prawo i Sprawiedliwość, które za każdym razem puszcza oko do ‚prawdziwych patriotów’, a gdy dzieją się takie skandaliczne sytuacje, nagle cierpi na krótkowzroczność. Gdzie jesteście rządzący, tyle mieliście do powiedzenia na temat ostatnich protestów kobiet” – dodał.

W opinii Trzaskowskiego osobą odpowiedzialną za dzisiejsze wydarzenia jest wicepremier Jarosław Kaczyński. „W tym momencie, to na nim spoczywa pełna odpowiedzialność za dzisiejsze wydarzenia na ulicach Warszawy. To on bezpośrednio odpowiada za nadzór na służbami” – tłumaczy polityk.

„Rozumiem, że to wszystko nie kwalifikuje się do jakiekolwiek reakcji? W świetle ostatnich doniesień medialnych, o chęci siłowego stłumienia protestów kobiet, to jeszcze bardziej tchórzliwe i skandaliczne, panie Kaczyński” – dodał.

Na końcu wpisu Trzaskowski poinformował, że przedstawiciele warszawskiego Ratusza oszacują straty. Wstępne wyliczenia możemy poznać jutro. „Tak samo jak koszty naprawy zniszczeń po przejściu ‚Marszu Niepodległości'” – zaznaczył.

Źródło: Facebook, wMeritum.pl