Borys Budka w internetowym programie „Tłit” odniósł się do wywiadu, jakiego Jarosław Kaczyński udzielił PAP. Lider Platformy Obywatelskiej wykorzystał tę okazję do uderzenia w prezesa PiS, ale przy okazji złożył mu nietypową propozycję.

Borys Budka odniósł się do wywiadu Kaczyńskiego dla PAP. „Każdy, kto rozbija dzisiaj prawicę, działa przeciw Polsce, przeciw polskiej rodzinie i przeciw polskim wartościom” – mówił prezes PiS. „Przejęcie władzy przez tę opozycję, która jest, byłoby dla Polski nieszczęściem. (…) Nie mają żadnego programu poza nienawiścią do PiS” – mówił w dalszej części rozmowy Kaczyński.

W internetowym programie „Tłit” WP Budka nie szczędził krytyki, bo stwierdził m.in., że prezes PiS… „oderwał się od rzeczywistości”. „Mam wrażenie, że prezes Kaczyński coraz bardziej odpływa od rzeczywistości. To smutne. Mogę tylko współczuć, że ten człowiek nie ogarnia tego, co się dzieje w Polsce. Ludzie tracą pracę, a prezes Kaczyński wywołuje kolejną wojnę” – mówił.

Budka… zaprasza Kaczyńskiego do domu

Kaczyński stwierdził również, że jedynym programem PO jest „nienawiść do PiS”. „We mnie nie ma żadnej nienawiści, jest zwykła ludzka złość.” – komentuje Budka. „Że człowiek pokroju Kaczyńskiego, zamiast rozwiązywać najważniejsze problemy Polaków, zajmuje się walką wewnątrz własnego obozu. Czy tak ma wyglądać Polska, która zmaga się z kryzysem?” – zastanawiał się.

Przy okazji lider PO złożył szefowi PiS nietypową propozycję. „Ja chętnie zaproszę Jarosława Kaczyńskiego, żeby zobaczył, jak funkcjonuje kochająca się rodzina, do siebie do domu. Chodzi o to, by nie narzucać ludziom tego, jak mają żyć” – powiedział Budka.

