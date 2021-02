Marcin Horała na antenie Radia Plus odniósł się do sprawy ewentualnego wniosku do Trybunału Stanu w sprawie Donalda Tuska i Ewy Kopacz. W dalszej części rozmowy mówił również o rozwoju lotnictwa i postępach w realizacji projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Przypomnijmy, raport końcowy komisji śledczej do spraw podatku VAT zakładał postawienie kluczowy polityków przed Trybunałem Stanu. Taki wniosek miał dotyczyć samego Donalda Tuska, a także Ewy Kopacz oraz Jacka Rostowskiego i Mateusza Szczurka. Na czele komisji stał Marcin Horała.

Czytaj także: Ona podpaliła kościół w Lublinie? Policja ma podejrzaną!

„Oczywista analiza rozkładu głosów w obecnym sejmie pokazuje, że taki wniosek nie uzyskałby poparcia niezbędnej większości kwalifikowanej niezbędnej żeby nadać mu bieg.” – powiedział Horała w Radiu Plus. „Składanie go byłoby dosyć pustym gestem. Ale nie przesądzam, może w którymś momencie spróbujemy, może pojawi się szansa, że taki wniosek przejdzie” – ocenił.

Horała o CPK

Obecnie Horała pełni funkcję pełnomocnika rządu ds. budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Na antenie padło pytanie, czy pandemia nie wpłynie negatywnie na rządowe plany dotyczące rozwoju ruchu lotniczego w Polsce.

„Ta pandemia kiedyś się skończy. Nie było w historii ludzkości epidemii, choroby, która by się nie skończyła. I to kiedyś, kiedy nie mieliśmy tak rozwiniętej nauki, szczepionek, po prostu nawet z przyczyn naturalnych nadchodził moment, kiedy się kończyła. Więc ta pandemia kiedyś się skończy. Przychylałbym się opinii większości analityków, naukowców, że w perspektywie roku, dwóch, może trzech. A program CPK zakłada otwarcie lotniska, pierwszy lot w 2027 roku” – odparł Horała.

Czytaj także: Bosak o pandemii: „Bardziej już się boję szkód gospodarczych”

„Paradoksalnie pandemia kupuje nam czas. Mielibyśmy już kilka lat takiej luki, że rozwój polskiego ruchu lotniczego uderza głową o betonowy sufit na Okęciu.” – stwierdził Horała. „Oczywiście sytuacja jest dynamiczna, ale na ten moment podstawowe parametry dotyczące decyzji o budowie CPK trzymamy, one się nie zmieniają” – dodał.

Źr. dorzeczy.pl; Radio Plus