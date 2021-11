Dzisiaj, w tym miejscu powinien pan zaprezentować strategię walki z covidem – zaproponował Borys Budka. Polityk Platformy Obywatelskiej domaga się podjęcia realnych działań związanych z rozwojem pandemii koronawirusa. Politykowi opozycji odpowiedział krótko Ryszard Terlecki.

Czwarta fala koronawirusa nie odpuszcza. Wczoraj informowaliśmy o obostrzeniach ogłoszonych przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Tymczasem we wtorek ukazały się nowe statystyki resortu, które sygnalizują znaczny wzrost zgonów. Zmarło 526 chorych z COVID-19 – najwięcej w tej fali pandemii.

W związku z niepewną sytuacją służby zdrowia Borys Budka zwrócił się w Sejmie do premiera Mateusza Morawieckiego. – Domagamy się jako klub Koalicji Obywatelskiej rzetelnej debaty na temat strategii rządu w walce z covidem – powiedział.

– Panie premierze, pan dużo podróżuje w ostatnim czasie, ale pan chyba nie zauważył, że dzisiaj mamy 526 ofiar. To są kolejne istnienia ludzkie, które macie na sumieniu tylko dlatego, że nie prezentujecie żadnej spójnej strategii – zaapelował.

Budka prosi szefa rządu, by słuchał rekomendacji Rady Medycznej. – To już nie jest czas na to, byście prezentowali kolejne PR-owskie zagrywki. Czas wreszcie posłuchać ekspertów. Jest pan odpowiedzialny nie tylko za bezpieczeństwo wewnętrzne, ale również za zdrowie życie Polaków. Dzisiaj, w tym miejscu powinien pan zaprezentować strategię walki z covidem – dodał.

Na wystąpienie posła zareagował szef klubu Prawo i Sprawiedliwość Ryszard Terlecki. – Otóż gdybyśmy wnieśli teraz obostrzenia, to wychodziłby pan Budka tutaj na tę mównicę i mówił, że one są niepotrzebne. To jest dokładnie taka sytuacja – oświadczył.