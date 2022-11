Pan poseł Borys Budka przed chwileczką złożył oświadczenie o wyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej – poinformowała marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Poseł Platformy Obywatelskiej wyszedł na mównicę i wyjaśnił sytuację.

Podczas piątkowego posiedzenia Sejmu posłowa zajęli się m.in. wnioskami o uchylenie immunitetu posłom Joannie Scheuring-Wielgus oraz Borysowi Budce. Zanim parlamentarzyści zajęli się politykiem PO doszło do zaskakującej sytuacji.

Były szef PO wyszedł bowiem na mównicę i domagał się przerwy. To wywołało protesty w ławach poselskich. W związku z wielkim zamieszaniem Budce nie udało się zabrać głosu ponownie.

Następnie głos zabrała marszałek Elżbieta Witek. – Pan poseł Borys Budka przed chwileczką złożył oświadczenie o wyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej. W związku z tym na podstawie ustawy zwrócę się do komisji regulaminowej i spraw poselskich o przedstawienie opinii, co do formalnej poprawności tego oświadczenia – poinformowała.

Poseł Borys Budka złożył oświadczenie o wyrażeniu zgody na pociągniecie do odpowiedzialności karnej.

