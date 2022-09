Budowa domu to naprawdę spora inwestycja. Nie da się domu wybudować w kilka dni. Jest to proces, który musi trwać, nawet jeśli ktoś zapłaciłby za to naprawdę słono. W budowie domu poza samą ekipą, która jest najważniejsza, bardzo ważne jest odpowiednie planowanie. Bez niego się nie obejdzie. Co więcej, na prawidłowym planowaniu można bardzo dużo zaoszczędzić. Sprawdźmy, w jaki sposób.

Bez zmian

Wiemy już, że planowanie to bardzo ważny etap budowy domu. Tak naprawdę wszystko powinno być zaplanowane jeszcze przed rozpoczęciem budowy. Bez dwóch zdań coś w tym jest. Musimy wiedzieć, że każda zmiana w planie budowie, już na etapie zrobienia zakupów i rozpoczęcia budowy, będzie swoje kosztowała. Na pewno coś w tym jest.

Planowanie to proces powiązany ze sobą. Jeśli zaplanujemy instalację ogrzewania, to z nią wiąże się, chociażby instalacja wodna. Gdy w instalacji ogrzewania coś zmienimy, to w tej wodnej, także będą zachodziły pewne zmiany. Gdy ma się już coś z tych rzeczy kupione, to jest to naprawdę wielka szkoda, ponieważ będzie trzeba się męczyć ze zwrotem produkty, pod warunkiem, że nie została dana część wcześniej użyta.

Trzymaj się budżetu

Planowanie to jedno, ale trzymanie się budżetu to drugie. Gdy trzymamy się mocno zaplanowanych działań, to możemy od razu ustalić sobie budżet, który musimy przeznaczyć na budowę naszego domu. Często można na poszczególnych elementach zaoszczędzić, a więc dlaczego mielibyśmy z takiej opcji nie skorzystać, prawda? Zgadza się. Jak najbardziej jest to opcja, nad którą się pochylimy.

Na przykład armatura grzewcza w jednym sklepie może być nawet dwukrotnie droższa niż armatura grzewcza na EuroTerm24. Gdybyśmy przepłacili, to na pewno nie byłoby nam do śmiechu. Tego możemy być pewno. Dowodzi to temu, że najlepszym rozwiązaniem jest zrobienie researchu przed dokonywaniem poszczególnych zakupów.

Dzięki temu nie tylko będziemy mogli kupić taniej, ale już się rozeznamy, co i gdzie będziemy kupować. Być może uda się większą ilość poszczególnych rzeczy kupić w danym sklepie. Jest to o tyle fajne, że po prostu możemy otrzymać dodatkowy rabat. Wiele sklepów, a już na pewno hurtowni oferuje na większe zamówienia jakiś procent rabatu. W przypadku dużych zakupów nawet 5, czy też 10 procent będzie dla nas świetną wiadomością. Przy wydatkach, które trzeba ponieść na budowę domu, każde zaoszczędzone sto złotych jest na wagę złota. Chyba nikogo to nie dziwi, prawda?

Pamiętajmy także, że niektóre rzeczy nie będą dostępne od ręki. W związku z powyższym będzie trzeba poczekać. Gdy są to elementy, które będą potrzebne już na samym początku, to warto złożyć zamówienie z dużym wyprzedzeniem. Dzięki temu uda się uniknąć przestoju. Chyba nie ma niczego gorszego niż właśnie przestój na budowie. Każdy liczy na postęp i to z każdym z dniem, a nie stanie cały czas w miejscu. To jest akurat oczywiste. Odpowiednie podejście logistyczne jest tutaj naprawdę bardzo, ale to bardzo ważne. Musimy zadawać sobie z tego sprawę.

