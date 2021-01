Strażnicy miejscy z Krakowa ujęli dostawcę jedzenia, który na Rynku Głównym wjechał rowerem prosto w grupę gołębi. Dwa ptaki zostały rozjechane. Mężczyzna został przekazany w ręce policji i za swój czyn stanie przed sądem.

Bulwersujące sceny na Rynku Głównym w Krakowie. Jeden z jadących rowerem dostawców jedzenia wjechał w grupę gołębi. Mężczyzna jechał z dużą prędkością i ptaki nie zdążyły odsunąć się spod kół. Dwa z nich zostały rozjechane.

Całą sytuację zauważył operator monitoringu, który poinformował o całym zdarzeniu Straż Miejską. Wydawało się, że będzie trudno namierzyć mężczyznę, jednak godzinę później znów pojawił się na ekranie. „Właśnie zsiadł z roweru przy ulicy Grodzkiej i wszedł do restauracji. Szybkie info do dyżurnego, potem do najbliższego patrolu i już po chwili strażnicy byli w środku” – czytamy na stronie krakowskiej Straży Miejskiej na Facebooku.

Mężczyzna został przekazany w ręce policji i prawdopodobnie stanie przed sądem. „Mężczyzna był tak zaskoczony pojawieniem się funkcjonariuszy, że nie stawiał żadnego oporu. Został doprowadzony na najbliższy komisariat i przekazany w ręce policji” – czytamy.

Źr.: Facebook/Straż Miejska Miasta Krakowa