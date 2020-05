Po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa wraca Bundesliga. W pierwszym spotkaniu po przerwie miejsca w podstawowym składzie Herthy zabraknie dla Krzysztofa Piątka. Polak spotkanie z Hoffenheim rozpocznie na ławce rezerwowych.

Piłkarscy kibice mają powody do zadowolenia. Po wielotygodniowej przerwie wraca dziś Bundesliga. W jednym z pierwszych spotkań Hertha Berlin zmierzy się z Hoffenheim.

Niestety, w pierwszym składzie Herthy zabraknie miejsca dla Krzysztofa Piątka. Polak przeszedł do Bundesligi z Serie A, gdzie grał w Genoi i Milanie. W tym sezonie nie mógł złapać jednak swojego rytmu a przejście Zlatana Ibrahimovicia na San Siro sprawiło, że Piątek musiał szukać nowego klubu.

Piątek nie miał dużo czasu, by pokazać swoje umiejętności w nowej drużynie, ponieważ rozgrywki ligi niemieckiej przerwał koronawirus. Teraz mamy nadzieję, że Polak pokaże się z dobrej strony. Nie jest wykluczone, że będzie miał na to szansę w spotkaniu z Hoffenheim, bo chociaż nie zagra w pierwszym składzie to w trakcie meczu może jeszcze pojawić się na boisku.

Źr.: WP Sportowe Fakty