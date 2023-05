Na plaży, nad brzegiem rzeki, czy też nad jeziorem, nietrudno jest o uraz stopy. Wystarczy chwila nieuwagi, aby doszło do uderzenia, skaleczenia, lub poślizgnięcia na śliskich kamieniach. Z tego względu coraz więcej osób decyduje się na zakup butów do wody, które pozwalają chronić nie tylko stopy, ale także całe ciało – narażone na ewentualny wypadek.

Po co kupuje się buty do wody?

Buty do wody to świetne rozwiązanie, kiedy mamy w planach wycieczkę na kamienistą plażę, ponieważ wówczas chronią one przed ostrymi krawędziami kamieni. Kamienie takie mogąspowodować przecięcie skóry, w które może wdać się niepożądana infekcja. Tego rodzaju obuwie, to także dobry ekwipunek jeśli wybieramy się nad jezioro, rzekę lub piaszczystą plażę, ponieważ pomaga ono chronić nasze stopy przed ewentualnymi zanieczyszczeniami, które niestety znajdują się na plażach. Kiedy będziemy mieć na stopach buty do wody, zanieczyszczenia takie jak np.: odłamki szkła, puszki czy butelki nie będą stanowiły już problemu. Spacer w butach tego rodzaju bez wątpienia będzie dużo bezpieczniejszy.Buty te wykonuje się ze specjalnego materiału, który jest przystosowany do eksploatacji w wodzie. Ponadto, są one bardzo lekkie, a ich powierzchnia dobrze przylega do stopy, co sprawia, że są niezwykle komfortowe w użytkowaniu. Jeśli masz w planach letnią wycieczkę nad wodę, to koniecznie zapoznaj się z ofertą sklepu obuwniczego CCC, gdzie znajdziesz szeroki wybór produktów w atrakcyjnych cenach, a zakupy zrobisz zarówno stacjonarnie, jak i online.

Jakie są rodzaje obuwia plażowego?

Obuwie plażowe można podzielić ze względu na materiał, z jakiego zostało ono wykonane. Kwestia materiału jest bardzo istotna, ponieważ poszczególne modele butów dobrze sprawdzą się w określonych sytuacjach. Obecnie na rynku dostępne są takie buty do wody, jak: buty gumowe – najbardziej elastyczne i najczęściej wybierane obuwie. Powierzchnia takich butów jest ażurowa, co pozwala zapewnić stopie odpowiednią wentylację powietrza. Buty gumowe zapewniają dobrą ochronę przed otarciami od kamieni, jednak ich powierzchnia dość szybko się nagrzewa; buty plastikowe – równie popularny wariant obuwia do wody, którego powierzchnia również posiada ażurowe wykończenie. Buty tego rodzaju mniej dokładnie przylegają do stopy, niż wariant gumowy; buty piankowe – tego rodzaju obuwie uznawane jest za wygodniejszy, jednak nieco droższy, wariant butów gumowych. Równie dobrze przylegają one do stopy, a jednocześnie są odporne na wilgoć, wytrzymałe i komfortowe w użytkowaniu. Osoby które lubią aktywnie spędzać czas powinny natomiast zwrócić uwagę na grubość podeszwy w butach plażowych. Obuwie z miękką podeszwą nadają się nie tylko do plażowania, ale także do uprawiania sportów wodnych – takich jak np. windsurfing. Miękka podeszwa sprawia ponadto, że przyczepność do podłoża jest większa, przez co są one bezpieczne do spacerowania kamienistym wybrzeżem, a także do pływania na desce. Obuwie z twardą podeszwą to natomiast bardzo solidne buty do wody. W takich butach można bez przeszkód pływać i uprawiać inne sporty wodne, a także spacerować po niepewnej powierzchni. Solidnie wykonana i wzmocniona podeszwa dobrze niweluje wszelkie nierówności podłoża, z tego względu buty do wody z twardą podeszwą pozwalają na dobrą amortyzację wszelkich nierówności terenu.

Materiał zewnętrzny partnera