Marianna Schreiber postanowiła odpowiedzieć na wpis Magdaleny Paczuskiej. Była szefowa „Wiadomości” TVP skrytykowała żonę ministra Łukasza Schreibera za jej udział w programie „Top Model”, a także za zamieszczenie nagiego zdjęcia w mediach społecznościowych.

O Mariannie Schreiber jest w ostatnim czasie bardzo głośno. Żona ministra PiS Łukasza Schreibera bez jego wiedzy pojawiła się w programie „Top Model” na antenie TVN. Wywołało to lawinę komentarzy. Kobieta później tłumaczyła, że przepracowała już temat z mężem. Chwilę później dolała jednak oliwy do ognia, publikując w mediach społecznościowych nagie zdjęcie.

Na jej postawę zareagowała była szefowa „Wiadomości” TVP Marzena Paczuska. „Dość tej zabawy! Kobieta, która tak nikczemnymi metodami ośmiesza swojego męża, jest godna pogardy i milczenia. I nieważne, czy mąż jest hydraulikiem, czy politykiem. Za te wygłupy najciężej płacić będzie dziecko. Dlatego dość!” – napisała na Twitterze.

Dość tej zabawy!

Kobieta, która tak nikczemnymi metodami ośmiesza swojego męża – jest godna pogardy

i milczenia. I nie ważne czy mąż jest hydraulikiem czy politykiem.

Za te wygłupy najciężej płacić będzie dziecko.

Dlatego dość! — Marzena Paczuska (@MarzenaPaczuska) September 5, 2021

Na odpowiedź ze strony Marianny Schreiber nie musiała długo czekać. „Jestem godna tylko pogardy… I się bawię… Z ust kobiet do drugiej kobiety… Jestem w szoku. Dopiero to zobaczyłam. Życzę dużo siły i wiary w siebie. To bardzo ważne dla nas, kobiet” – napisała na InstaStory.

Czytaj także: Jachira przeszła samą siebie. W Sejmie padło szokujące porównanie [WIDEO]

Żr.: Twitter, Instagram