FAME MMA podczas sobotniej gali potwierdziła, że do jej szeregów dołączy dwóch nowych zawodników. To aktor Sebastian Fabijański oraz youtuber Cezary Jóźwik. Na ten moment nie wiadomo, czy zawalczą przeciwko sobie. Fani błyskawicznie wychwycili jednak, że obaj są byłymi partnerami Julii Kuczyńskiej, znanej szerzej jako Maffashion.

FAME MMA powiększa swoje szeregi. Podczas sobotniej gali w Gliwicach ogłoszono, że do organizacji dołącza Cezary Jóźwik, youtuber znany przede wszystkim jako współtwórca kanału Abstrachuje TV. Co istotne, drugi z twórców, czyli Robert Pasut, ma za sobą w FAME MMA już dwie wygrane walki. W sobotę w efektowny sposób pokonał Jacka Murańskiego.

Drugi nabytek to aktor i raper Sebastian Fabijański. „Od razu zaznaczam: Sebastiana Fabijańskiego w tej klatce i w tym oktagonie już nigdy nie zobaczycie. Zobaczycie moje alter ego, które zrobi tu to, co powinno zrobić. To będzie nawiązanie do klasyki filmowej, ale gwarantuję, że będzie to, po co tak naprawdę ludzie tu przychodzą – po rozrywkę. Po to się to robi” – mówił.

Jak na razie nie podano, z kim zmierzą się obaj zawodnicy. Fani zaczęli jednak spekulować, że mogą stanąć do walki przeciwko sobie, tym bardziej, że obaj w przeszłości byli partnerami Julii Kuczyńskiej, znanej szerzej jako Maffashion. Sama blogerka postanowiła krótko odnieść się do tego na swoim InsaStory. „Plis. NIE wysyłajcie mi. Tak już wiem” – napisała.

Źr.: Instagram, CGM