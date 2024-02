Mirosław Różański, były dowódca polskich sił zbrojnych, odniósł się do szokujących słów Donalda Trumpa. Wojskowy zamieścił też wymowne zdjęcie.

Słowa Donalda Trumpa na temat wsparcia europejskich państw NATO wywołały oburzenie na całym świecie. Potencjalny kandydat na prezydenta USA przyznał, że w jego ocenie USA nie powinny bronić państw, które na swoją obronność przekazują mniej niż 2% PKB.

Trump dodał również, że w takiej sytuacji nawet zachęcałby Rosję, by „robiła co chce” i to właśnie te słowa zszokowały opinię publiczną. Szczególnie dotknęły oczywiście państwa znajdujące się w bliskim otoczeniu Rosji, jak np. Polska.

Teraz do tej sprawy odniósł się Mirosław Różański, były dowódca polskich sił zbrojnych, który zamieścił wymowny wpis w serwisie „X”. Dołączył do niego także zdjęcie, na którym widać Andrzeja Dudę i Donalda Trumpa, w czasie, gdy ten ostatni pełnił funkcję prezydenta USA.

– Przestrzegam tych, którzy uznają, że wydając na bezpieczeństwo 3.1 procent PKB możemy uznać, że słowa Trumpa o Rosji nas nie dotyczą – napisał były wojskowy w mediach społecznościowych.